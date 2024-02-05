Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Yalova yoluna 700m, Bursa Hayvanat Bahçesine ve Botanik parka 1.000m, kent meydanına 5 km, Heykel’e 7 km, mesafededir. Mahallinde elektrik, su, doğalgaz, telefon ve kanalizasyon gibi her türlü alt yapı hizmetleri mevcuttur. Tüm kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Geometrik ve topoğrafik yapısı her türlü inşaat yapımına uygundur. Taşınmaz 2 katlı bina betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Kapı ve camekanları alüminyum profilden imal edilmiştir. 180m2 büyüklüğündeki yapının toplam alanı (2katx18m2)=360m2 olarak ölçülmüştür. Akaryakıt İstasyonu olarak belirtilen alanın içerisinde kullanılmakta olan 2 katlı market-yönetim binası ile akaryakıt dispenserlerinin (akaryakıt pompalarının) bulunduğu çelik kanopi, bina ile dispenserler arasında çatı uzantısı olarak yapılmış olan çelik kanopi ve istasyon çıkışında yer alan araç yıkama ünitesindeki çelik kanopi yapılarından ibarettir.”