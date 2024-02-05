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Spor
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Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

2024-02-05 17:42:26
Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Bursaspor Kulübü’ne ait benzinlik, Bursa 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 72 milyon 53 bin 50 lira bedelle satışa çıkarıldı.

#1
Foto - Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Bursaspor kulübünün Soğanlı Mahallesi, Avrupa Konseyi Bulvarı, Botanik Petrol Ofisi, no: 279 adresindeki 6.666,92 m2 akaryakıt istasyonu ve 10 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri icradan satışa çıktı.

#2
Foto - Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Bursa 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, açık artırma ihalesinin 26 Mart 2024 saat 10:05’te başlayacağı ve 2 Nisan gününe kadar süreceği belirtildi. Benzinlik için ise 72 milyon 53 bin 50 TL bedel biçildi.

#3
Foto - Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Bursa 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda benzinlik hakkında şu ifadeler yer aldı:

#4
Foto - Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

“Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde bulunan Soğanlı Mahallesi, Avrupa Konseyi Bulvarı, Botanik Petrol Ofisi, no: 279 adresindeki Akaryakıt İstasyonu olarak belirtilen alanın içerisinde kullanılmakta olan 2 katlı market-yönetim binası ile akaryakıt dispenserlerinin (akaryakıt pompalarının) bulunduğu çelik kanopi, bina ile dispenserler arasında çatı uzantısı olarak yapılmış olan çelik kanopi ve istasyon çıkışında yer alan araç yıkama ünitesindeki çelik kanopi yapılarından ibarettir. 6.666,92 m2 yüzölçümü, 188/480 arsa paylı taşınmaz 3338 ada 3 nolu parselinde kayıtlıdır.

#5
Foto - Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Yalova yoluna 700m, Bursa Hayvanat Bahçesine ve Botanik parka 1.000m, kent meydanına 5 km, Heykel’e 7 km, mesafededir. Mahallinde elektrik, su, doğalgaz, telefon ve kanalizasyon gibi her türlü alt yapı hizmetleri mevcuttur. Tüm kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Geometrik ve topoğrafik yapısı her türlü inşaat yapımına uygundur. Taşınmaz 2 katlı bina betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. Kapı ve camekanları alüminyum profilden imal edilmiştir. 180m2 büyüklüğündeki yapının toplam alanı (2katx18m2)=360m2 olarak ölçülmüştür. Akaryakıt İstasyonu olarak belirtilen alanın içerisinde kullanılmakta olan 2 katlı market-yönetim binası ile akaryakıt dispenserlerinin (akaryakıt pompalarının) bulunduğu çelik kanopi, bina ile dispenserler arasında çatı uzantısı olarak yapılmış olan çelik kanopi ve istasyon çıkışında yer alan araç yıkama ünitesindeki çelik kanopi yapılarından ibarettir.”

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