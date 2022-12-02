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Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

2022-12-02 09:11:53
Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

Bursa’da doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye, tek motorlu uçak düştü. Kazada uçaktaki Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.

#1
Foto - Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

Kaza, saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Pamukova’dan havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.40’ta, Türkiye’nin en büyük 3’üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisine düştü. Uçak düşmeyle birlikte alevalırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangında müdahale ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

#2
Foto - Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü, sokaktakilerin panikle kaçtığı, patlamanın meydana geldiği ve kalabalığın toplandığı anlar yansıdı.

#3
Foto - Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu bir pilotun fırlayarak, bir pilotun ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın boş bir alana düşmesinin olası bir facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Alinur Aktaş, “Hava şartları mı, teknik bir detay mı olduğu yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır” dedi.

#4
Foto - Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

TC-UHY kuyruk numaralı eğitim uçağının uçuş kayıtlarına göre saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı , 1200 metre irtifada seyrettiği, 72 kilometre yol katetti, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği öğrenildi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta 25 Nisan'da Yunuseli Havaalimanı yakınındaki bölgede, evlerin arasına tek motorlu uçak düşüp, alev aldı. Uçağın düşmesiyle sokaktaki 5 araç da yanarken, alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda, bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alıp, uçaktaki pilot Furkan Otkum (27) ve eğitim alan Murat Avşar (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

#5
Foto - Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

Bursa'da düşen uçağın düşme anları kameradaBursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ile eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü sırada bir alev topu yükselirken, kopan parçalar ise çevreye savruluyor. Olay sırasında sokakta yürüyen 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulurkurken, çevreye uçağın yakıtının yayıldığı görüldü. Saniyeler sonra da yakıtın tutuşmasıyla sokak ve park halindeki 2 araç alevler arasında kaldı. Bursa’da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormanlık alana düşen tek motorlu uçağın, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal’a ait özel uçak olduğu öğrenildi. Köksal’ın kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içerisinden canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Bursa'da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam’ın cenazesi, kaza yerindeki savcılık incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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