Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu bir pilotun fırlayarak, bir pilotun ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın boş bir alana düşmesinin olası bir facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Alinur Aktaş, “Hava şartları mı, teknik bir detay mı olduğu yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır” dedi.