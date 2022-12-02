Bursa’da uçak düştü! Ölüler var

TC-UHY kuyruk numaralı eğitim uçağının uçuş kayıtlarına göre saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı , 1200 metre irtifada seyrettiği, 72 kilometre yol katetti, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği öğrenildi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta 25 Nisan'da Yunuseli Havaalimanı yakınındaki bölgede, evlerin arasına tek motorlu uçak düşüp, alev aldı. Uçağın düşmesiyle sokaktaki 5 araç da yanarken, alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda, bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alıp, uçaktaki pilot Furkan Otkum (27) ve eğitim alan Murat Avşar (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.