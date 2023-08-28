Bursa'da şoke eden görüntü! Binlerce Renault Fluence çöpte görüntülendi! Sebebini öğrenenler şaşkına döndü

“Bugün elektrikli araçlar (EV) için en büyük tehlike teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi. Alper Üçok hocanın da alıntıladığı aşağıdaki Bloomberg'in haberindeki durum bugünkü EV’ler için de geçerli. Sonuçta her yıl piyasaya sunulan yeni nesil EV'ler bir önceki yıldan daha iyi özellikler ve daha uzun menzil sunuyor. Hepinizin de takip ettiği gibi batarya ve şarj teknolojileri hızla gelişiyor. 100 km menzillerden bugün 1000 km'yi aşan menzillere geldik. Ayrıca hem yoğun rekabetten hem de artan talepten dolayı fiyatları da ucuzluyor. (Bakınız Tesla ve diğerleri) Bu da sizin bugün aldığınız aracın 2-3 yıl sonra çok büyük bir erimeye tabi olacağını ortaya koyuyor. Yani şu anda 2.el değeri benzinli-dizel araçlar kadar yüksek oranlarda gerçekleşmiyor. Bu da özellikle elinde bol miktarda EV aracı olan kiralama şirketlerinin yüksek risk taşıyacağını gösteriyor. İşte aşağıdaki haberde bu yüzden batan Çinli kiralama şirketlerinin hikayesi anlatılıyor.”