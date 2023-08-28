2023-08-28 15:06:12 Bursa'da şoke eden görüntü! Binlerce Renault Fluence çöpte görüntülendi! Sebebini öğrenenler şaşkına döndü
Araba almak isteyenler bulamazken bu görüntüler şok etkisi yarattı! Binlerce Fluence çöpte görüntülendi. Bursa’da yaşanan bu olayın nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi… Otomobil piyasasında, hem fiyatlardan hem de firmaların “araba yok” demelerinden durgun bir dönem geçiriliyor. Binlerce alıcı araç bulamazken Bursa’da ortaya çıkan bu görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Resmen “araba çöplüğü” denilecek konumdaki görüntülerin nedenini öğrenenler ise şoke oldu.