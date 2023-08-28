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Bursa'da şoke eden görüntü! Binlerce Renault Fluence çöpte görüntülendi! Sebebini öğrenenler şaşkına döndü

2023-08-28 15:06:12
Bursa'da şoke eden görüntü! Binlerce Renault Fluence çöpte görüntülendi! Sebebini öğrenenler şaşkına döndü

Araba almak isteyenler bulamazken bu görüntüler şok etkisi yarattı! Binlerce Fluence çöpte görüntülendi. Bursa’da yaşanan bu olayın nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi… Otomobil piyasasında, hem fiyatlardan hem de firmaların “araba yok” demelerinden durgun bir dönem geçiriliyor. Binlerce alıcı araç bulamazken Bursa’da ortaya çıkan bu görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Resmen “araba çöplüğü” denilecek konumdaki görüntülerin nedenini öğrenenler ise şoke oldu.

#1
Foto - Bursa'da şoke eden görüntü! Binlerce Renault Fluence çöpte görüntülendi! Sebebini öğrenenler şaşkına döndü

Oyak Renault markasının Bursa’daki fabrikasında üretilen daha sonra 2012 yılında satışa çıkan 160 km menzilli elektrikli Fluence model araçlar, eski nesil elektrikli arabalar gibi hurdalığa terk edildi. Onlarca aracın öylece bir kenarda durmasının nedeni ise belli oldu. İkinci el araçlardaki şişirilmiş fiyatların yanı sıra araç almak isteyenlerin bulamaması, satıcıların araç yok demeleri üzerine bu görüntüle çok büyük tepkilere neden oldu. Lakin araçların hurda gibi öylece bir kenara atılmasının altından başka sebepler çıktı. Gelişen teknoloji… Elektrikli araçların karşılarındaki en büyük tehlike teknolojinin çok hızlı gelişmesi. Özellikle de son zamanlarda elektrikli araç teknolojisine ilişkin sürekli gelişmeler yaşanması eski elektrikli araçların ne yazık ki ömrünü kısaltıyor. Dolayısıyla yeni teknolojilerle yapılmış elektrikli araçları bırakıp kimse eski teknolojiyi tercih etmiyor.

#2
Foto - Bursa'da şoke eden görüntü! Binlerce Renault Fluence çöpte görüntülendi! Sebebini öğrenenler şaşkına döndü

Gazeteci Emre Özpeynirci, Bursa’da ortaya çıkan arabalarla dolu o görüntülere ilişkin bazı bilgi paylaşımlarında bulundu. Emre Özpeynirci, paylaşımında elektrikli araçların her geçen gün çok daha yeni versiyonlarla ve teknolojilerle alıcılara sunulduğunu dolayısıyla da eskisine ilginin kalmadığını belirtti. Özpeynirci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Bursa'da şoke eden görüntü! Binlerce Renault Fluence çöpte görüntülendi! Sebebini öğrenenler şaşkına döndü

“Bugün elektrikli araçlar (EV) için en büyük tehlike teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi. Alper Üçok hocanın da alıntıladığı aşağıdaki Bloomberg'in haberindeki durum bugünkü EV’ler için de geçerli. Sonuçta her yıl piyasaya sunulan yeni nesil EV'ler bir önceki yıldan daha iyi özellikler ve daha uzun menzil sunuyor. Hepinizin de takip ettiği gibi batarya ve şarj teknolojileri hızla gelişiyor. 100 km menzillerden bugün 1000 km'yi aşan menzillere geldik. Ayrıca hem yoğun rekabetten hem de artan talepten dolayı fiyatları da ucuzluyor. (Bakınız Tesla ve diğerleri) Bu da sizin bugün aldığınız aracın 2-3 yıl sonra çok büyük bir erimeye tabi olacağını ortaya koyuyor. Yani şu anda 2.el değeri benzinli-dizel araçlar kadar yüksek oranlarda gerçekleşmiyor. Bu da özellikle elinde bol miktarda EV aracı olan kiralama şirketlerinin yüksek risk taşıyacağını gösteriyor. İşte aşağıdaki haberde bu yüzden batan Çinli kiralama şirketlerinin hikayesi anlatılıyor.”

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