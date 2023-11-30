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Aktüel
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Bursa'da sel evi yuttu!

2023-11-30 10:27:05
Bursa'da sel evi yuttu!

Sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediği Bursa'da sel ve heyelan bir evi yuttu.

#1
Foto - Bursa'da sel evi yuttu!

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı bir köyde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev hasar gördü. Olayda 2 kişi yaralanırken, denizin rengi de kahverengiye döndü.

#2
Foto - Bursa'da sel evi yuttu!

Bursa genelinde gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sele neden oldu. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Mudanya ilçesine bağlı Ketendere köyünde ise yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev hasar gördü.

#3
Foto - Bursa'da sel evi yuttu!

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla evden kurtarılan 2 kişi Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

#4
Foto - Bursa'da sel evi yuttu!

Dere yataklarını taşıran yağış sonrası denizin rengi de kahverengiye döndü. O anlar havadan görüntülenirken, felaket sonrası oluşan bilanço günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Cemil Bayat, “Dün gece saatlerinde yağış etkisini iyice artırdı, dere yatakları taştı. Burada ulaşım sıkıntısı yaşandı. Arkamızdaki ev heyelandan dolayı çöktü. 2 arkadaşımız yaralandı. Sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Çok şükür sağ salim çıkardılar. Allah beterinden korusun, buna da şükür” ifadelerini kullandı.

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