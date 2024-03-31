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Türkiye
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Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

2024-03-31 10:02:40
Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti. Olayda saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaparken, E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

#1
Foto - Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı.

#2
Foto - Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı.

#3
Foto - Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

#4
Foto - Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

#5
Foto - Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

#6
Foto - Bursa'da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı

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