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Hayat-Aktüel
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Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

2022-08-31 17:04:34
Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

Şehir merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

#2
Foto - Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

Yağış nedeniyle Kent Meydanı ile İstanbul ve Ankara Yolu caddelerinde trafik yoğunluğu görülürken, yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

#3
Foto - Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralının olmadığı bildirildi.

#4
Foto - Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

Diğer yandan, terminalin çöken çatısının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker, AA muhabirine, terminale getirdiği müşterisi araçtan inerken olayın yaşandığını söyledi.

#5
Foto - Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

Müşterisinin bagajlarını indirdikten sonra kendisi sürücü koltuğundayken gürültü duyduğunu aktaran Şeker, "Bagajı boşaltmak için geri geri yanaşmıştım. Bagajı boşalttım, ücretimi aldım, bagajı kapattım, tam o esnada çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı. Aşırı sudan oldu çökme, şimşekten değil. Araba şu an su içinde. Ben patırtıyı duyunca direkt koltuğa uzandım. O patırtı geçince de sağ kapıdan çıktım. Yaralı yoktu olay yerinde."

#6
Foto - Bursa'da sağanak! Su bastı, ağaçlar devrildi

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

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