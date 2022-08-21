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Türkiye
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Bursa’da korkutan yangın

2022-08-21 22:30:08
Bursa’da korkutan yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan baraka yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

#1
Foto - Bursa’da korkutan yangın

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yunuseli Mahallesi’nde çıktı.

#2
Foto - Bursa’da korkutan yangın

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

#3
Foto - Bursa’da korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Bursa’da korkutan yangın

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

#5
Foto - Bursa’da korkutan yangın

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

#6
Foto - Bursa’da korkutan yangın

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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