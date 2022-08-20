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Bursa'da korkutan kaza: Yaralılar var

2022-08-20 16:59:07
Bursa'da korkutan kaza: Yaralılar var

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bursa'da korkutan kaza: Yaralılar var

Osmangazi ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Yakın Çevre Yolu'nda Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte aydınlatma direğine çarptı.

#2
Foto - Bursa'da korkutan kaza: Yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle devrilen araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

#3
Foto - Bursa'da korkutan kaza: Yaralılar var

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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