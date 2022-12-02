  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bursa'da korkutan görüntü

2022-12-02 16:01:46
Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da öğle saatlerinde havanın tamamen bulutla kapanması sonrası korkutan görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Bursa'da korkutan görüntü

Bursa’da bulutların arasından sızan güneş ışınları eşsiz bir görüntü oluşturdu.

#2
Foto - Bursa'da korkutan görüntü

Bursa’yı saran bulutların arasından güneş ışınlarının belirli noktaya düşmesi eşsiz, bir o kadar ürkütücü görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Bursa'da korkutan görüntü

Uludağ eteklerini kapatan bulutların belirli kısmından şehre düşen ışık havadan dron ile görüntülendi. Şehirde kapalı ve zaman zaman yağışlı hava hakim olurken, güneş ışınları kısa bir süre içinde yerini tamamen bulutlara bıraktı Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü Bursa’da yarın da yağış bekleniyor.

Hakan Şükür'ü hatırlatan TRT spikerine bakın ne oldu
Gündem

Hakan Şükür'ü hatırlatan TRT spikerine bakın ne oldu

TRT’de Kanada - Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada kaydettiği golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün Hakan Şü..
'Eline, diline, beline sahip çık' sözüyle ahlak satanlar 'aşık' değil toplumun yüz karası çıktı! İşte 14 yaşındaki bir kızı pavyona düşüren ahlaksızlık silsilesi
Kültür - Sanat

'Eline, diline, beline sahip çık' sözüyle ahlak satanlar 'aşık' değil toplumun yüz karası çıktı! İşte 14 yaşındaki bir kızı pavyona düşüren ahlaksızlık silsilesi

Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Eline, diline, beline sahip çık' sözüyle ahlak satan ve topluma 'aşık' olarak pazarlanan Aşık Mahzuni Şerif, Ali Ekb..
Ahmet Hakan'dan bomba
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "BİM" yazısı

Marketler adına açıklama yapan BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın söylediklerini baştan sona okuduğunu, ancak fiyatlar konusunda bir karar..
Bakan Kurum'dan beklenen açıklama! Büyük müjdeyi böyle duyurdu
Gündem

Bakan Kurum'dan beklenen açıklama! Büyük müjdeyi böyle duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile ilgili açıklama yaptı. 2 yılda teslimlerin b..
FOX TV yine şaşırtmadı! Bakanı resmen taciz ettiler
Gündem

FOX TV yine şaşırtmadı! Bakanı resmen taciz ettiler

Dizileriyle, habercilikleri ile skandal yapımlara imza atan Amerikan kanalı FOX TV’nin muhabiri Milli Eğitim Bakanı’nı soru sorma kisvesi al..
13 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
Yerel

13 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Toplam 13 ildeki bazı taşınmazlar, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) tarafından özelleştirilecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23