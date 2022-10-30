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Türkiye
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Bursa'da hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı

2022-10-30 07:01:43
Bursa'da hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hafif ticari araç, park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.

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Foto - Bursa'da hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı

İbrahim Çolak idaresindeki 16 V 1096 plakalı hafif ticari araç, Üçevler Mahallesi Bursa- İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşıp savrulduktan sonra park halinde bulunan 16 MO 0235 plakalı otobüse çarptı.

#2
Foto - Bursa'da hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı

Kazada araç sürücüsü Çolak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde müdahalesi yapılan Çolak, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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