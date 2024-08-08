Bursa'da göl ve göletlere 3 milyon 350 bin yavru sazan bırakıldı

Bursa İl Tarım Müdürlüğü organizasyonu ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen yavru sazanlar Bursa genelindeki göl ve göletlere bırakıldı. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık popülasyonunun devam etmesi amacı ile Bursa'da İznik Gölü, Gölyazı ile birlikte diğer göller, baraj gölleri ve göletlere toplam 3 milyon 350 bin adet yavru sazan bıraktı. İpsala Su Ürünleri Üretim Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen milyonlarca yavru sazan göllere bırakıldı.