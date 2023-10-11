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Türkiye
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Bursa’da Filistin’e destek etkinliği

2023-10-11 08:35:54
Bursa’da Filistin’e destek etkinliği

Bursa’da Filistin’e destek etkinliği gerçekleştirildi.

#1
Foto - Bursa’da Filistin’e destek etkinliği

Hüda-Par Bursa İl Başkanlığı, Ulu Cami’de kılınan yatsı namazının ardındın ’Özgür Kudüs buluşması’ düzenledi. Etkinliğe Hüda-Par Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek, Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı İkram Akkaya, Hüda-Par Yıldırım İlçe Başkanı Veysel Aymelek ve vatandaşlar katıldı. Filistin’e destek sloganlarının atıldığı etkinlikte basın açıklaması gerçekleştiren Aymelek, Filistinlilerin yalnız bırakılmamasını vurgulayarak "Filistin’i, başkenti Kudüs olan, doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün ve İslam’ın mukaddes toprakları olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Bursa’da Filistin’e destek etkinliği

Hamas’ın meşru müdafaa yaptığını anlatan Aymelek, “Bir asırdan uzun bir süredir Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekûn bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı necis postallarıyla kirletmekte, bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır.

#3
Foto - Bursa’da Filistin’e destek etkinliği

Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz.

#4
Foto - Bursa’da Filistin’e destek etkinliği

Biliyor ve inanıyoruz ki mazlumiyet değil, direniş erdemdir! Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

#5
Foto - Bursa’da Filistin’e destek etkinliği

Hüda-Par’ın Filistin topraklarını bölünmez bir bütün olarak tanıdıklarını ifade eden Aymelek, “Filistin halkı, yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır, İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Hal böyleyken Müslümanların resmi-sivil tüm unsurları ekonomik, askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Siyonist çete, işgal ettiği Filistin topraklarından defolmalıdır. İşgalci çeteyi, gelinen aşamada katliamcı ve işgalci uygulama ve politikalarından vazgeçmesi, Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kaldırması ve yeni bir katliama girişmemesi konusunda uyarıyoruz. Hüda-Par olarak Filistin’i, başkenti Kudüs olan, doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün ve İslam’ın mukaddes toprakları olarak görüyoruz. İslam dünyasını, işgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıklarını bir kenara bırakmaya, Filistin’e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz” dedi.

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