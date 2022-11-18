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Bursa'da feci kaza

2022-11-18 07:50:28
Bursa'da feci kaza

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Bursa-İstanbul Yolu üzerinde Alaşarköy mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Bursa'da feci kaza

Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. 34 VN 2284 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle aracının kontrolünü kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

#2
Foto - Bursa'da feci kaza

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araca aynı istikamette seyir halinde olan Hakan Ç.’nin kontrolündeki 06 P 1851 plakalı TIR arkadan vurdu.

#3
Foto - Bursa'da feci kaza

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olan yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Mehmet T. ve yanında bulunan eşi Gülşen T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri yaralıları Bursa Şehir Hastanesine sevk etti.

#4
Foto - Bursa'da feci kaza

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, hastaneye kaldırılan Gülşen T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet T.’nin hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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