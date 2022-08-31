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Hayat-Aktüel
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Bursa'da denizin rengi değişti

2022-08-31 20:17:48
Bursa'da denizin rengi değişti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

#1
Foto - Bursa'da denizin rengi değişti

Yağışın ardından denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.

#2
Foto - Bursa'da denizin rengi değişti

İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan yağışın derelerle taşıdığı çamur, denizin rengini değiştirdi.

#3
Foto - Bursa'da denizin rengi değişti

Çamurlu su, Mudanya kordon boyunda da görüldü.

#4
Foto - Bursa'da denizin rengi değişti

Özellikle Mudanya Yat Limanı bölgesinde çamurlu su, denizin yüzeyini kapladı.

#5
Foto - Bursa'da denizin rengi değişti

Yağmurun ardından kıyıdan 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye büründü.

#6
Foto - Bursa'da denizin rengi değişti

Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.

#7
Foto - Bursa'da denizin rengi değişti

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