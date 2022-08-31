2022-08-31 20:17:48 Bursa'da denizin rengi değişti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Yağışın ardından denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.
İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan yağışın derelerle taşıdığı çamur, denizin rengini değiştirdi.
Çamurlu su, Mudanya kordon boyunda da görüldü.
Özellikle Mudanya Yat Limanı bölgesinde çamurlu su, denizin yüzeyini kapladı.
Yağmurun ardından kıyıdan 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye büründü.
Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.
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