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Bursa'da cinayet! 'Cinler yüzünden oldu' dedi

2021-09-01 11:53:05
Bursa'da cinayet! 'Cinler yüzünden oldu' dedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan bir cinayetle ilgili korkutan ifadeler kullanıldı.

#1
Foto - Olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesinde bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak,

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesinde bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı.

#2
Foto - Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi.

#5
Foto - Katil zanlısı koca, gazetecilerin,

Katil zanlısı koca, gazetecilerin, "Neden yaptın" soruna, "Cinler yüzünden" diyerek kendini savundu. Gürcan, pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı.

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