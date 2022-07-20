  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Bursa’da arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

2022-07-20 00:45:28
Bursa’da arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy’de meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 civarında meydana gelen olayda Ş.Y isimli şahıs av tüfeği ile aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 civarında meydana gelen olayda Ş.Y isimli şahıs av tüfeği ile aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı.

#2
Foto - Ebeköy’de ikamet eden Ş.Y isimli şahıs aynı mahallede oturan O.S., İ.S., B.S., ve B.S. isimli şahısları av tüfeğiyle vurdu.

Ebeköy’de ikamet eden Ş.Y isimli şahıs aynı mahallede oturan O.S., İ.S., B.S., ve B.S. isimli şahısları av tüfeğiyle vurdu.

#3
Foto - Çıkan olayda yaralan 17 yaşındaki İ.S ve 58 yaşındaki B.S isimli amca yeğen kaldırıldığı Yenişehir devlet hastanesinde hayatını kaybederken diğer yaralılar Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Çıkan olayda yaralan 17 yaşındaki İ.S ve 58 yaşındaki B.S isimli amca yeğen kaldırıldığı Yenişehir devlet hastanesinde hayatını kaybederken diğer yaralılar Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

#4
Foto - Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ş.Y isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ş.Y isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

#5
Foto -

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle stok sıkıntısı çekilen ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tırtıl ..
Adana'da üretilmeye başlandı! 90 ülke peşine düştü
Ekonomi

Adana'da üretilmeye başlandı! 90 ülke peşine düştü

Adana'daki Tezkim Tarımsal Kimya AŞ tarafından mısır nişastasından sitrik asite dönüşümü yapılan işlem sonrası 90 ülkeden talep yağmaya başl..
Hangi dağda kurt öldü? Cübbeli Ahmet'e sahip çıkan isme çok ama çok şaşıracaksınız
Medya

Hangi dağda kurt öldü? Cübbeli Ahmet'e sahip çıkan isme çok ama çok şaşıracaksınız

Birkaç gündür Diyanet İşleri Başkanlığı ile devletin bazı kurumlarını ve Akit Medya Grubu'nu hedefe koyan Cübbeli Ahmet Hoca'ya İslam karşıt..
Sedat Peker'den mutluluk pozları!
Gündem

Sedat Peker'den mutluluk pozları!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, kızının doğum gününü kutladığı bir video paylaştı.
Resmen tanıtıldı! Bedavadan biraz pahalı
Gündem

Resmen tanıtıldı! Bedavadan biraz pahalı

Otomobil devi Toyota, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni sedan modeli 2023 Crown'ı tanıttı. Çok az yakıt tüketen yeni modelin fiyatı..
Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı! "İktidara gelirse canımıza ot tıkar bunlar"

İBB'nin İstanbul Kart'a yaptığı yüzde 400 zamla ilgili konuşan gazeteci Mustafa Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Urfa'da ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23