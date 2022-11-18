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Türkiye
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Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

2022-11-18 07:15:14
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

#4
Foto - Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

#5
Foto - Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Dün de aynı yerde yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

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Foto - Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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