2022-11-18 07:15:14 Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Dün de aynı yerde yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
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