2023-12-22 09:25:51 Bursa sise teslim
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sisli ve puslu hava hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi.
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Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sisli ve puslu hava hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi.
Özellikle Nilüfer bölgesinde sis trafikte sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, polis ekipleri trafiği düzenlemek için kavşaklarda çalışma yaptı.
Görüş mesafesinin 25-30 metreye düştüğü Bursa'da şehir merkezi ve Uludağ'ın eteklerinde sisli ve puslu hava kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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