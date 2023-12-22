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Türkiye
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Bursa sise teslim

2023-12-22 09:25:51
Bursa sise teslim

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sisli ve puslu hava hayatı ve trafiği olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Bursa sise teslim

Özellikle Nilüfer bölgesinde sis trafikte sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

#2
Foto - Bursa sise teslim

Trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, polis ekipleri trafiği düzenlemek için kavşaklarda çalışma yaptı.

#3
Foto - Bursa sise teslim

Görüş mesafesinin 25-30 metreye düştüğü Bursa'da şehir merkezi ve Uludağ'ın eteklerinde sisli ve puslu hava kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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