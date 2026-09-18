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Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Komando Tugayı'nı Sisam Adası'nın hemen karşısında bulunan Aydın'ın Söke ilçesine taşımasıyla verdiği mesajı net bir şekilde aldı. Yunan medyasında da gündem olan gelişmenin ardından Miçotakis, tansiyonun düşürülmesi yönünde açıklama yaptı. Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini söyledi.

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Foto - Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye kıyılarına yakın Meis, Karaada ve Çamlıada adalarını ziyaret etti.

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Foto - Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

Miçotakis'in provokasyon dolu ziyaretleri sıcaklığını korurken Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri yapılanmasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Komando Tugayı, Aydın'ın Söke ilçesine konuşlandırıldı.

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Foto - Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

Ege kıyılarına taşınan tugayın yeni konuşlanma noktası, Sisam Adası'nın hemen karşısında bulunuyor. Provokasyona karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu cevabı sonrası Miçotakis yumuşama sinyali verdi.

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Foto - Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

"Türkiye ile komşuyuz" diyen Miçotakis, bu durumun asla değişmeyeceğini ifade ederek Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini söyledi.

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Foto - Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

Yaptığı açıklamasında coğrafyanın değişmez ve kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve her iki ülkenin ilişkilerinin de her zaman bu gerçeklik temelinde şekillenmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, "Atina Bildirgesi'nin aslında, geçici gerilimlerin yaşanabileceği durumlarda dahi iletişim kurmamızı sağlayan ve böylece tansiyonun düşürülmesi gerektiğinde her zaman açık iletişim kanallarının bulunmasına olanak tanıyan, düzenli bir diyalog çerçevesinden ibaret olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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