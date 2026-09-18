Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü

Yaptığı açıklamasında coğrafyanın değişmez ve kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve her iki ülkenin ilişkilerinin de her zaman bu gerçeklik temelinde şekillenmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, "Atina Bildirgesi'nin aslında, geçici gerilimlerin yaşanabileceği durumlarda dahi iletişim kurmamızı sağlayan ve böylece tansiyonun düşürülmesi gerektiğinde her zaman açık iletişim kanallarının bulunmasına olanak tanıyan, düzenli bir diyalog çerçevesinden ibaret olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.