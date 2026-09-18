Burnunun dibine kadar giden komandolarımız aklını aldı! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Miço, süt dökmüş kediye döndü
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Komando Tugayı'nı Sisam Adası'nın hemen karşısında bulunan Aydın'ın Söke ilçesine taşımasıyla verdiği mesajı net bir şekilde aldı. Yunan medyasında da gündem olan gelişmenin ardından Miçotakis, tansiyonun düşürülmesi yönünde açıklama yaptı. Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmayı hedeflediklerini söyledi.