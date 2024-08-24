Burdur'da freni patlayan yolcu midibüsü üst yoldan otogar içine düştü

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Galatasaray'ın da artık püsküllü belası oldu! Oturduğu yerden milyon euro'lar cebe inecek... Yazık ki ne yazık!
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Kaza, saat 10.50 sıralarında Burdur Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. 18 yolcusu ile Isparta'dan Burdur'a gelen Burdur Egemen Turizme ait 15 SA 379 plakalı midibüs iddiaya göre, otogara girmek için döndüğü esnada virajda freni tutmayınca üst yoldan otogar içerisine düştü.
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