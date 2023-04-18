Burası Türkiye'de! Mars böyle yeşertilecek

Eğribucak köyü sakinlerinden Faruk Polat, Dünyadaki Mars’a çam diktiklerini ifade ederek, “Burada çam dikimi yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin geldiğinde daha rahat gezmeleri için güzel görmeleri için, muhtarımız, valimiz, orman müdürlüğümüz ve köyde yaşayan diğer vatandaşlarımız hepsi ele ele vererek buraya hizmet ediyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Dünyanın Mars’ına çam dikiyoruz” diye konuştu.