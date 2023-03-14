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Yaşam
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Burası otel değil barınak!

2023-03-14 11:36:11
Burası otel değil barınak!

Çorum'da sokak kedilerine otel konforunda barınak yapıldı.

#1
Foto - Burası otel değil barınak!

Çorum’da sahipsiz kediler, açılan 5 yıldızlı otel konforundaki barınak sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

#2
Foto - Burası otel değil barınak!

Çorum'da, yapılan kedi evi, sokak kedilerine yuva oldu. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını desteklemek için her yıl binlerce sokak hayvanına kucak açan Çorum Belediyesi, sokak kedileri için kedi evi açtı.

#3
Foto - Burası otel değil barınak!

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki oluşturulan kedi evinde sahipsiz kediler, uzman personelin şefkat ve ilgisiyle yeniden yaşama tutunuyor.

#4
Foto - Burası otel değil barınak!

Sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanlara 7 gün 24 saat hizmet verecek kedi evinde kedilerin beslenme, barınma ve ısınma gibi ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılanması noktasında her şey en ince detayına kadar düşünüldü.

#5
Foto - Burası otel değil barınak!

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın öncülüğünde sokak hayvanları için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Gültekin, kedi evinin 104 metrekare bir alandan oluştuğunu belirterek, “İç dizaynı da tamamlanan merkezde sahipsiz sokak hayvanları ve kedilere hizmet veremeye başladık.

#6
Foto - Burası otel değil barınak!

Burada güçten düşmüş, yaralı, bakıma muhtaç ve yavru kedileri müşahede evine alıyoruz. Evimizde hayvanların bakım ve beslenmesi devam ediyor.

#7
Foto - Burası otel değil barınak!

İsteyen vatandaşlarımız merkezi gezebiliyor. Sahiplenmek istedikleri hayvanları sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturuyoruz. Aşkla sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

#8
Foto - Burası otel değil barınak!

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