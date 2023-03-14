Burası otel değil barınak!

Sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanlara 7 gün 24 saat hizmet verecek kedi evinde kedilerin beslenme, barınma ve ısınma gibi ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılanması noktasında her şey en ince detayına kadar düşünüldü.