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Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

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Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

2023-05-26 20:30:07
Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin Pao de Acucar’daki simge alanlar görüntülendi.

#1
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin güneyinde bulunan, ülkenin en gözde turizm merkezi olan ve Şeker Topağı Dağı olarak da bilinen Pao de Acucar’daki simge alanlar görüntülendi.

#2
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

#3
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

#4
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

#5
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

#6
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

#7
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

#8
Foto - Burası Brezilya’nın simgelerinden biri

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