2023-05-26 20:30:07 Burası Brezilya’nın simgelerinden biri
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin Pao de Acucar’daki simge alanlar görüntülendi.
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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin Pao de Acucar’daki simge alanlar görüntülendi.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin güneyinde bulunan, ülkenin en gözde turizm merkezi olan ve Şeker Topağı Dağı olarak da bilinen Pao de Acucar’daki simge alanlar görüntülendi.
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