Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince ülkemizde; güney kıyılarımızda İskenderun ve Mersin körfezleri kum köpek balığı, camgöz, iğneli vatoz, uzun keler balığı, kemane balığı, üreme ve beslenme alanı. Antalya Körfezi kadife karınlı camgöz, siyah ağızlı kedi balığı üreme alanı. Güneydoğu Ege Denizi’nde Fethiye Ölüdeniz'den Datça Yarımadası'na kadar olan kısım kum köpek balığı, keler balığı üreme alanı. Ege’de, Gökova, Boncuk Körfezi kum köpek balığı üreme alanı. Sığacık Körfezi kadife karınlı camgöz ve siyah ağızlı kedi balığı ile dikenli camgöz üreme alanı. İzmir Körfezi uzun keler balığı üreme ve beslenme alanı. Kuzey Ege’de Edremit Körfezi büyük beyaz köpek balığı üreme alanı. Trakya kıta sahanlığı camgöz, küçük lekeli kedi balığı, iğneli vatoz, kazıkkuyruk balığı, üreme alanı. Marmara’da Kuzey Marmara Denizi kıyı sahanlığı beyaz benekli camgöz, camgöz beslenme alanı. Prens Adaları altı yarıklı boz camgöz ve domuz balığı. Karadeniz'in güneydoğusunda Trabzon ve Rize kıyıları dikenli vatoz üreme alanı olarak belirlendi.