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Yaşam
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Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

2023-08-23 12:54:15
Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

Muğla'da dünyaca ünlü mavi yolculuğun önemli rotası Gökova Körfezi'nde Akdeniz Koruma Derneği tarafından 2012 yılından bu yana sürdürülen sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin korunması çalışmaları sonrası Boncuk Koyu kum köpek balıklarının önemli üreme alanı olarak belirlendi.

#1
Foto - Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği toplantısında Türkiye’nin deniz ekosistemindeki sürekliliğin devamı için Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de birçok noktada yaşamlarını sürdüren kum köpek balığı, keler balığı, camgöz, iğneli vatoz ve domuz balığı gibi nesli tehlikede olan türlerin üreme ve beslenme alanları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince önemli üreme ve beslenme alanları olarak ilan edildi.

#2
Foto - Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

Muğla bölgesinde Gökova Körfezi'ndeki Boncuk Koyu kum köpekbalıkları önemli üreme alanı kabul edilirken, Milas Güllük Körfezi Önemli Köpek Balığı ve Vatoz Alanı'na ‘Aday’ bölge gösterildi. Bilim insanlarının çalışmalarına bir referans niteliğindeki bu karar ile bu alanların korunması, deniz ekosistemlerinin dengesini ve bütünlüğünü sürdürmek açısından önemli olduğu açıklandı.

#3
Foto - Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

Deniz canlılarından kum köpek balığı önemli üreme alanı olarak belirlenen Gökova Körfezi içinde yer alan Boncuk Koyu, yıllardır kum köpek balıklarının üreme alanı olarak biliniyor. Akdeniz Koruma Derneği tarafından 2012 yılından bu yana Gökova Körfezi'nde sürdürülen sürdürülebilir balıkçılık, fok yaşam alanlarının korunması ve kum köpek balıklarının koydaki üreme faaliyetleri yakından takip edildi.

#4
Foto - Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

Değişik üniversitelerin su ürünleri fakültelerinin bilim insanlarınca yaz aylarında bilimsel çalışmaların yürütüldüğü Boncuk Koyu'na son olarak Akdeniz Koruma Derneği tarafından su altı ve su üstü aralıksız görüntü akışı sağlayan kamera sistemi kurularak kum köpek balıklarının üreme ve günlük hareketleri takip ediliyor.

#5
Foto - Bu alan köpek balığı üretim yeri oldu

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince ülkemizde; güney kıyılarımızda İskenderun ve Mersin körfezleri kum köpek balığı, camgöz, iğneli vatoz, uzun keler balığı, kemane balığı, üreme ve beslenme alanı. Antalya Körfezi kadife karınlı camgöz, siyah ağızlı kedi balığı üreme alanı. Güneydoğu Ege Denizi’nde Fethiye Ölüdeniz'den Datça Yarımadası'na kadar olan kısım kum köpek balığı, keler balığı üreme alanı. Ege’de, Gökova, Boncuk Körfezi kum köpek balığı üreme alanı. Sığacık Körfezi kadife karınlı camgöz ve siyah ağızlı kedi balığı ile dikenli camgöz üreme alanı. İzmir Körfezi uzun keler balığı üreme ve beslenme alanı. Kuzey Ege’de Edremit Körfezi büyük beyaz köpek balığı üreme alanı. Trakya kıta sahanlığı camgöz, küçük lekeli kedi balığı, iğneli vatoz, kazıkkuyruk balığı, üreme alanı. Marmara’da Kuzey Marmara Denizi kıyı sahanlığı beyaz benekli camgöz, camgöz beslenme alanı. Prens Adaları altı yarıklı boz camgöz ve domuz balığı. Karadeniz'in güneydoğusunda Trabzon ve Rize kıyıları dikenli vatoz üreme alanı olarak belirlendi.

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