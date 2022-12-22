Burada kulaklık takarak uyuyorlar| Duvarlarda esrarengiz sesler

Apartman sakinlerinden Emin Yazıcı, “2 haftadan beri apartmandan sesler geliyor. Bu sesler üst komşudan geliyor sanıyorduk. Meğer üst komşu da bizim çocuk ses çıkarıyor sanıyormuş. Geçen hafta sesler şiddetlenmeye başladı. Gece yarısı yataktan kalkmaya başladık. Derinlerden şiddetli sesler geliyor. İlk başlarda sadece apartmanın içinden ses duyulurken artık sokaktan bile duyulur hale geldi. Şikayetlerde bulunduk ama sonuca ulaşılmadı. Polis ekipleri aradığımızda geliyorlar ama henüz sesin nereden geldiği belli olmadı. Etrafımızda çok sayıda metruk Rum evleri var. Define için tünel kazanlar olabilir diye düşünüyoruz. Ancak polis ekipleri buna dair bir tünel girişi bulamadı. Sesin nereden geldiğini çözemedik. Derinden balyozla vurur gibi ses geliyor. Çocuklar ses geldikçe korkuyor. Geceleri yatamıyoruz. Birinci kattaki komşular geceleri evden ayrılıp başka yerlerde kalıyor. Biz de kulakları takıp o şekilde uyuyoruz. Etrafta moloz atan kişileri görenler olursa, herhangi bir durumdan şüphelenirlerse emniyet güçlerine haber versinler” dedi.