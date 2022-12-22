Burada kulaklık takarak uyuyorlar| Duvarlarda esrarengiz sesler

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 1631 Sokak’ta bulunan bir apartmanda, yaklaşık 2 hafta önce duvarların altından sesler gelmeye başladı. Balyoz ve çekiç sesleri her geçen gün şiddetini artırırken, apartman sakinleri sesin nereden geldiğini bir türlü çözemedi. Hatta komşular bir süre birbirlerinden şüphelendi. Ancak daha sonra seslerin duvarların ardından geldiği anlaşıldı. Çeşitli makamlara şikayette bulunan ancak sorunları çözülmeyen vatandaşlar, emniyet ekiplerinden de yardım istedi. Bölgede çok sayıda tarihi Rum evi olduğunu, define avcılarının çalışmaları nedeniyle seslerin çıkıyor olabileceğini düşünen apartman sakinleri, geceleri artan sesler nedeniyle uyku uyuyamadıklarını ve kulaklık takarak uyumaya çalıştıklarını ifade etti.