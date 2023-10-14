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Sağlık
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Bunu yiyenin ne beyni ne cildi yaşlanıyor! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak! 1 kaşığı bin derde deva

2023-10-14 11:58:32
Bunu yiyenin ne beyni ne cildi yaşlanıyor! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak! 1 kaşığı bin derde deva

Herkesin sevmekten öte zevkle tükettiği bir gıda olan kakao, uzmanlar tarafından da sık sık öneriliyor. Lezzetli olmasının yanı sıra sağlık üzerinde de etkili olan kakaonun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Peki, kakao faydaları nelerdir? Kakao zayıflatır mı? İşte kakao hakkında bilmeniz gerekenler... Birçok faydalı bileşik içeren kakaoun içerisinde çeşitli besin ögeleri bulunmaktadır. Kakao tozunda yoğun olarak C vitamini, demir, B6 vitamini, magnezyum, kalsiyum gibi gibi vitamin ve bileşenler vardır. Ayrıca protein deposu olan kakako, enerji kaynağı olan kafein de içermektedir. Günlük 1 kaşık kakao tüketmenin faydaları ise saymakla bitmiyor. Peki, kakaonun faydaları nelerdir? İşte cevabı...

#1
Foto - Bunu yiyenin ne beyni ne cildi yaşlanıyor! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak! 1 kaşığı bin derde deva

Yapılan araştırmalar, kakaonun yorgunluk ve bitkinliği azalttığını ortaya koymuştur. Kakao tozunda bulunan flavonoidler, yüksek magnezyum içerikleri ile metabolizmanın da hızlanmasını sağlar. Günlük beslenme listenize kakao tozu eklemeniz, enerjinizin yükselmesine ve bütün işlerinizi yorulmadan bitirmenize yardımcı olur. Lif bakımından zengin olan kakao, böylelikle sindirim ve bağırsak hareketini iyileştirir. Yapılan araştırmalarda kakaonun, sindirim fonksiyonlarını iyileştirdiği ve sindirim enzimlerinin aktivitesini artırdığı ortaya çıkmıştır.

#2
Foto - Bunu yiyenin ne beyni ne cildi yaşlanıyor! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak! 1 kaşığı bin derde deva

Aynı zamanda uzun süre tokluk hissi veren kakao, iştahı da kontrol altına almaktadır. Kakaonun içerisindeki flavonoidler beyin sağlığına da iyi geliyor. Kakao, beynin farklı bölgeleri ile vücudun farklı fonksiyon ve aktivitelerini düzenlemek adına önemli olan sinirlere atan kan akışını etkiler.

#3
Foto - Bunu yiyenin ne beyni ne cildi yaşlanıyor! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak! 1 kaşığı bin derde deva

Yapılan araştırmalarda kakaonun içerisindeki bileşenlerin, bilişsel gerilemeyi azalttığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca flavonoidler bakımından da zengin olan kakao, cilt hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlayarak, yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır. Araştırmalara göre kakao, cilt nemini yüzde 21 oranında artırıyor, cildi pürüzsüzleştiriyor ve cildin doğal parlaklığını artırıyor.

#4
Foto - Bunu yiyenin ne beyni ne cildi yaşlanıyor! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak! 1 kaşığı bin derde deva

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