2023-07-21 12:13:06 Bunu okuyunca şaşkına döneceksiniz! Önceki dolandırıcılık taktiklerini unutun
Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. Kocaeli'de yaşayan Emrah Katak da, online bir alışveriş sitesinden araç almak isterken kapora dolandırıcısıyla karşılaştı. Şahısla konuşmasını kayıt altına alan Atak, dolandırıcının pişkin tavırları karşısında adeta neye uğradığını şaşırdı.