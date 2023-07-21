Bunu okuyunca şaşkına döneceksiniz! Önceki dolandırıcılık taktiklerini unutun

İlanı gördüğünü söyleyen Katak, "Gece 01.00 sıralarında araç düştü. Aracı almak için arkadaşı aradım. Evinin çarşamba gününe kadar satılacağını, çok acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende 'Tamam aracı göreyim, görüntülü şekilde görüşeyim sizinle. Aracınızın kaporasını atarım' dedim. 'Ne iş yapıyorsunuz?' diye sorduğumda 'Galericiyim' dedi. 'Ben seni yormayayım, yorgun adamsın. Sen uyu, ben kaporacıyım’ dedi. Buradan sonra iş farklı bir boyuta geçti. Bunların yasak olduğunu, günümüzde cezaların ağır olduğunu, haram olduğunu söyleyince 'Ben yaklaşık 1 senedir bu şekilde geçiniyorum, eşim, dostum, çevrem olmadığı içinde mecbur bu yola da başvurdum' dedi" diye konuştu.