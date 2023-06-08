Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz.