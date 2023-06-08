2023-06-08 17:11:03 Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın takımda kalmaları için çabaladıklarını belirtti. Transferde B planlarını da hazırlayan Cimbom, Arjantinli yıldızla anlaşamaması halinde ise rotasını İngiltere'ye çevirdi. Transferde iddia ise Afrika basınından geldi.