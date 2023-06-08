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Spor
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Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

2023-06-08 17:11:03
Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın takımda kalmaları için çabaladıklarını belirtti. Transferde B planlarını da hazırlayan Cimbom, Arjantinli yıldızla anlaşamaması halinde ise rotasını İngiltere'ye çevirdi. Transferde iddia ise Afrika basınından geldi.

#1
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

#2
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Sarı-kırmızılılarda öncelik iç transfere verilirken, adapte olan kiralık oyuncuların da kalması yönünde çalışmalar yapılıyor.

#3
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Mauro Icardi ve Milot Rashica için görüşmelere başlanırken, 2 isimle de yola devam edilmek isteniyor.

#4
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, A Spor canlı yayınında Arjantinli yıldızın transfer sürecine dair bilgi verdi.

#5
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Başkan Özbek, "Icardi bir sezon boyunca 750 bin Euro'ya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız.

#6
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz.

#7
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki santrforla anlaşamaması halinde hedefini ise belirledi. İşte detaylar...

#8
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Afrika basınında çıkan haberlere göre; G.Saray'ın İngiltere Premier Lig'den düşen Leicester City'nin forveti Patson Daka'yla ilgilendiği iddia edildi.

#9
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

A Spor'a göre; Sarı-kırmızılılara bu transferde Serie A ekibi Udinese'nin rakip olduğu ve satın alma opsiyonlu kiralama konusunda teklif sunduğu belirtildi.

#10
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Zambiyalı golcü bu sezon Leicester'da 36 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

#11
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Patson Daka, 9 Ekim 1998'de Zambiya'nın Chingola kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Nchanga Rangers'ta başladı.

#12
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

Daha sonra sırasıyla Kafue Celtic, Power Dynamos, Liefering'de forma giydikten sonra 2017 yazında Salzburg'a 250 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

#13
Foto - Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi...

2021 yazında 30 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tuttu.

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