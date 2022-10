Bunu her takım yapamaz! Galatasaray'ın rakibinden inanılmaz başarı

Genç oyuncuların da her geçen hafta performanslarının arttığını söyleyen santrfor Ergin Keleş ise, “Bizim için şu anki süreç aslında tam düşündüğümüz gibi, beklediğimiz gibi ve daha öncesinde planladığımız gibi devam ediyor. Son haftalarda kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmeye başlamış bir ekibimiz, takımımız var. Bunu çok değerli ve kıymetli buluyorum. Elbette bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam etmemiz gerekecek ve üzerine koyacağımız şeylerle daha fazla oyunumuzu geliştirmeye daha fazla maçı kopartacak, maçı kazanacak organizasyonları geliştirmeye yönelik olacak. Bazı şeyler çok çabuk ya da hemen olmuyor, gerçekleşmiyor. Bazı şeyleri istiyoruz ama bu noktada biraz sabırlı olmamız lazım, sabırlı davranmamız gerekiyor. Sonuç itibarıyla yeni kurulmuş bir ekip, yeni kurulmuş bir takım. Birbirlerini yeni tanıyan oyuncular. Fakat her geçen hafta daha fazla özgüvenle oynayan, her geçen hafta oyuna daha fazla ortak olan, her geçen hafta galibiyete daha fazla yakınlaşan bir ekibiz. Bu noktada gelişimimiz devam edecek. Özellikle takımdaki genç oyuncularımızın, genç kardeşlerimizin de her geçen hafta performansları artıyor, takıma katkı sağlıyor. Onlarda işin içine daha fazla girdiğinde GMG Kastamonuspor olarak biz, ligde en azından daha iyi yerlere, daha iyi noktalara yükseleceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.