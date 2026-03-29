Yeniakit Publisher
"Dengeleri alt üst edecek" itirafı: Düşmanlarımızı korku sardı! Türkiye’nin "görünmez gücü" TAYFUN ve SOM’da kritik eşik aşıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TAYFUN balistik füzesi ile SOM seyir füzesinin seri üretim ve teslimat süreci, yabancı askeri analistlerin uykusunu kaçırdı. Hipersonik hızıyla hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan TAYFUN ve 250 kilometre menzilli SOM, Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesini stratejik bir seviyeye taşıdı. Tamamen Türk mühendislerin eseri olan bu sistemler, özellikle Yunanistan basınında manşetlere taşındı.

#1
ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN balistik füzesi ve SOM seyir füzesinin seri üretim ve teslimatları planlandığı gibi devam ediyor. ROKETSAN'ın belirttiği üzere, sistemlerin tasarımından üretimine kadar tüm aşamalarının Türk mühendisliğine dayandığı ve teslimatların tam hızla devam ettiğini belirtti.

#2
TAYFUN füzesinin, stratejik hedeflere karşı yüksek hassasiyetli vuruşlar için tasarlandığının altını çizen yabancı basın, füzenin Türkiye'nin en uzun menzilli yerli üretim balistik füzesi olduğunu belirtti. Habere göre, sistemin hızlı konuşlandırma ve operasyonel esneklik için tasarlandığı, GPS karıştırmaya karşı direnç de dahil olmak üzere elektronik savaş ortamlarında etkinliği korumayı amaçlayan özelliklere sahip olduğu dile getirildi. ROKETSAN'ın ayrıca füzenin hipersonik hızının, hava savunma sistemleri tarafından engellenme olasılığını azalttığını belirttiği ifade edildi.

#3
TAYFUN'un yanı sıra, SOM seyir füzesinin ise Türkiye'nin vuruş gücü portföyünün bir parçası olarak üretilmeye ve teslim edilmeye devam ettiği, SOM'un, yaklaşık 250 kilometre menzile sahip, havadan fırlatılan bir seyir füzesi olduğu ifade edildi. Hem kara hem de deniz hedeflerini düşman hava savunmasının dışından vurmak üzere tasarlanan SOM'un fırlatma platformlarının savunulan bölgelerden uzakta çalışmasına olanak tanıdığının altı çizildi.

#4
SOM füzesinin hem insanlı hem de insansız hava platformlarına entegre edilebildiği ve görev gereksinimlerine bağlı olarak farklı tipte savaş başlıklarıyla donatılabileceği ifade edildi. Sistemin, stratejik tesisler, hava savunma sistemleri, gemiler ve tahkim edilmiş mevzilere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış olduğu, birden fazla operasyonel senaryoda esnek bir vuruş seçeneği sunduğu aktarıldı.

#5
Yunan basınında yer alan haberlerde, bu sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık kabiliyetine katkıda bulunacağı ve devam eden üretimin sürdürülebilir konuşlandırmayı desteklediği belirtildi. TAYFUN balistik füzesinin, hızı ve yörüngesi sayesinde sınırlı uyarı süresiyle sabit, yüksek değerli hedefleri vurabilen, karadan konuşlandırılmış uzun menzilli bir saldırı seçeneği sunduğunun altı çizildi.

#6
SOM seyir füzesinin ise seyir füzelerine özgü daha düşük irtifada, araziyi takip eden bir uçuş profili sunarak, tespit riskini azaltırken hedeflere kolaylıkla yaklaşabileceği aktarıldı.

#7
Her iki füze sisteminin de üretiminin devam etmesinin, Türkiye'nin yerli geliştirmeyi ve kritik askeri teknolojilerde yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı vurgulayan daha geniş savunma sanayi stratejisiyle uyumlu hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı. Haberde son olarak Ankara'nın, son yıllarda farklı operasyonel roller için tasarlanmış balistik ve seyir füzeleri de dahil olmak üzere hassas güdümlü mühimmat portföyünü genişlettiği dile getirildi.

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de
Gündem

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter’in istifası sonrası gözler, kendisine yakınlığıyl..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Ekonomi

Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı
Dünya

İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı

İran'daki Tesnim Haber Ajansı sıcak gelişmeyi "İsrail ile bölgedeki 5 ülkeye ait tesislere saldırı uyarısı yapıldı" ifadeleriyle duyurdu. ..
Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı
Gündem

Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı

Bölgede sular durulmazken Washington hattından ezber bozan bir açıklama geldi. İran'dan istediğini alamayan ABD Başkanı Trump, İran yönetimi..
Kötü haber Galatasaray'a ulaştı
Spor

Kötü haber Galatasaray'a ulaştı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.

