“Dengeleri alt üst edecek” itirafı: Düşmanlarımızı korku sardı! Türkiye’nin “görünmez gücü” TAYFUN ve SOM’da kritik eşik aşıldı
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TAYFUN balistik füzesi ile SOM seyir füzesinin seri üretim ve teslimat süreci, yabancı askeri analistlerin uykusunu kaçırdı. Hipersonik hızıyla hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan TAYFUN ve 250 kilometre menzilli SOM, Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesini stratejik bir seviyeye taşıdı. Tamamen Türk mühendislerin eseri olan bu sistemler, özellikle Yunanistan basınında manşetlere taşındı.