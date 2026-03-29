Zelenski’den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile süren kanlı savaşı bitirmek adına yapılacak müzakereler için en güçlü aday olarak yeniden Türkiye’yi işaret etti. Orta Doğu’daki kriz nedeniyle ABD’li heyetlerin hareket alanının kısıtlandığını belirten Zelenski, barış masasının kurulması için İstanbul veya İsviçre gibi merkezlere yeşil ışık yaktı. "Biz her yerde görüşmeye hazırız" diyen Ukrayna liderinin bu hamlesi, Ankara’nın arabuluculuk rolünü tekrar dünya sahnesinin merkezine yerleştirdi.