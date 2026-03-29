Zelenski'den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Zelenski’den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zelenski’den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile süren kanlı savaşı bitirmek adına yapılacak müzakereler için en güçlü aday olarak yeniden Türkiye’yi işaret etti. Orta Doğu’daki kriz nedeniyle ABD’li heyetlerin hareket alanının kısıtlandığını belirten Zelenski, barış masasının kurulması için İstanbul veya İsviçre gibi merkezlere yeşil ışık yaktı. "Biz her yerde görüşmeye hazırız" diyen Ukrayna liderinin bu hamlesi, Ankara’nın arabuluculuk rolünü tekrar dünya sahnesinin merkezine yerleştirdi.

Foto - Zelenski'den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik arayışlar yeni bir dönemeçe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakerelerin sürdürülmesi için alternatif ülkeleri gündeme getirdi ve Türkiye'yi bu süreçte öne çıkan adreslerden biri olarak işaret etti.

Foto - Zelenski'den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Foto - Zelenski'den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında başlatılan üçlü görüşmelerin Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bir süredir devam etmediğini anımsatan Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla her gün görüşüyoruz. Müzakere ekibimiz muhataplarıyla görüşüyor." ifadesini kullandı.

Foto - Zelenski'den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Zelenskiy, üçlü görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Amerikan tarafı yalnızca Amerika'da görüşme yapabilir. Rusya her yerde görüşme yapabilir ancak Amerika'da değil. Şu anda, Orta Doğu'daki savaş, İran'la savaş nedeniyle, güvenlik önlemleri yüzünden Amerikalılar ülkeyi terk etmiyor. Müzakere ekibi yurt dışına gitmiyor."

Foto - Zelenski'den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Görüşmelerin devam etmesi için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Görüşmelerin Avrupa'da, Türkiye'de, İsviçre'de veya nerede olursa olsun düzenlemek için çalışıyoruz. Hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Zelenski'den dünya gündemini sarsan Türkiye çıkışı: Hiç olmadığı kadar hazırız

Zelenskiy, Orta Doğu'da da görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını belirtti.

Ahmet Bayburt

zelenski icin Israil Ukraynadan daha deyerlu savasi bitirip tecrübeli askerleri Israil abd Ile Irana sürmek hedefiinde tabiki bence
