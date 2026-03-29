  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne yaptılarsa ekonomik darboğazı aşamadılar! Türkiye'nin gofret devi, sessiz sedasız iflas etti Yapay zeka cevapladı: Türkiye Dünya Kupası'na gidebilecek mi? Türkiye'nin TAYFUN hamlesine karşı harekete geçtiler! El ele verip, JSM ve NSM füzesi üretecekler Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor "Ajan" polemiği sonrası partisinden ayrılmıştı! AK Parti'den, MHP'deki beklenmedik istifaya ilk tepki Parasını takır takır alıp F-35'leri Türkiye'ye vermeyen ABD'den şaşırtan karar! İmzalar atıldı, baştan aşağı yenileniyor İsrail'in sinsi planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: "Gözümüzü kırpmadan vururuz" Askeri personel, benzincide dehşet saçtı! Sebebi "pes" dedirtti Yeni "çelik yumruk" deniliyor! Hedefini 3 kilometreden avlayan yerli üretim ilk Boxer'lar sahaya indi ABD'de Trump'a büyük öfke! On binlerce kişi yürüdü
Spor
12
Yeniakit Publisher
Yapay zeka cevapladı: Türkiye Dünya Kupası'na gidebilecek mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapay zeka cevapladı: Türkiye Dünya Kupası'na gidebilecek mi?

Yapay zeka, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesinde Kosova-Türkiye maçı ile ilgili tahminde bulundu.

#1
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.

#2
Kosova ise Slovakya'yı 7 golün atıldığı maçta 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

#3
YAPAY ZEKADAN TÜRKİYE TAHMİNİ GELDİ

#4
Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre A Milli Takım, Kosova karşısında favori...

#5
Veri sitesi Opta'nın tahminlerine göre de final mücadelesinde Türkiye bir adım önde gösterildi.

#6
#7
Yapay zeka destekli analizde Türkiye'nin maçı kazanarak Dünya Kupası'na katılma ihtimali yüzde 48 olarak açıklandı.

#8
Finalde Kosova'nın galibiyet şansı ise yüzde 27 olarak belirtildi.

#9
Kosova ile Türkiye arasındaki final karşılaşması 31 Mart Salı günü Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak.

#10
Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

#11
Türkiye ile Kosova arasında oynanacak mücadele, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23