Yapay zeka cevapladı: Türkiye Dünya Kupası'na gidebilecek mi?
Yapay zeka, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesinde Kosova-Türkiye maçı ile ilgili tahminde bulundu.
Yapay zeka, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesinde Kosova-Türkiye maçı ile ilgili tahminde bulundu.
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.
Kosova ise Slovakya'yı 7 golün atıldığı maçta 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.
YAPAY ZEKADAN TÜRKİYE TAHMİNİ GELDİ
Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre A Milli Takım, Kosova karşısında favori...
Veri sitesi Opta'nın tahminlerine göre de final mücadelesinde Türkiye bir adım önde gösterildi.
Veri sitesi Opta'nın tahminlerine göre de final mücadelesinde Türkiye bir adım önde gösterildi.
Yapay zeka destekli analizde Türkiye'nin maçı kazanarak Dünya Kupası'na katılma ihtimali yüzde 48 olarak açıklandı.
Finalde Kosova'nın galibiyet şansı ise yüzde 27 olarak belirtildi.
Kosova ile Türkiye arasındaki final karşılaşması 31 Mart Salı günü Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye ile Kosova arasında oynanacak mücadele, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.
