İsrail’de Netanyahu’ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı
İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

İşgalci Tel Aviv sokakları karıştı! İsrail yönetiminin ABD desteğiyle İran’a yönelik saldırgan politikalarına tepki gösteren halk sokağa döküldü. Kendi vatandaşının sesine tahammül edemeyen İsrail polisi ise savaş karşıtı göstericilere sert müdahalede bulundu.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de ABD-İsrail'in İran'a devam eden saldırılarını protesto etmek için toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı. Bazı anket çalışmalarında İsraillilerin büyük çoğunluğunun İran'a saldırıları desteklediği belirtilmesine rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce İsrailli, Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda savaş karşıtı protesto için toplandı.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ülkelerinin İran ve Lübnan'a saldırıları, Gazze'de işlediği soykırım ile Batı Şeria'daki ihlallerinin aleyhinde megafonla slogan attı. İsrailli protestocular ayrıca, Gazze'deki soykırıma dikkati çeken, İran'a saldırıların Netanyahu hükümetinin çıkarına hizmet ettiğini ifade eden pankartlar taşıdı.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

Gösteriye, Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde ve İsrail Milletvekili Ofer Cassif de katıldı. İsrail polisi, "gösterinin İsrail ordusu iç cephe komutanlığının açıkladığı toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiği"ne ilişkin anons yaptıktan kısa bir süre sonra göstericilerin konuşma yapmak için kurduğu alana müdahale etti.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

Göstericileri alandan çıkarmak isteyen İsrail polisi ve bölgede yeniden toplanan protestocular arasında meydana gelen arbede yaklaşık bir saat boyunca sürdü. İsrail polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı. İsrail polisi, daha sonra yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki gösteride 13 kişinin, eş zamanlı Hayfa'da gerçekleştirilen protestoda da 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

"İran'a saldırılar ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına" İsrail Milletvekili Cassif, polislerin müdahalesinin devam ettiği sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardır uyardığımız şey oluyor. Gazze'de devam eden soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik, İran ve Lübnan'da savaş, İsrail'de faşizm, tüm bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Burada gördüğümüz şey polisin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in elinde bir özel milis gücüne dönüşmesi. Vatandaşlarını korumak yerine onlara saldırıyor." diye konuştu. İran'a saldırıların "ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına olduğunu, İran'la bir anlaşma imzalanabileceğini" belirten Cassif, İsraillilerin çoğunluğunun bu savaşı desteklemesinin "üzücü ve hayal kırıklığı olduğunu" kaydetti.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

"Netanyahu ve Trump, savaş suçlusu" Protestoya "Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderin" yazılı döviz taşıyarak katılan İsrailli Erad ise "Netanyahu ve Trump, savaş suçlusu. Bu savaşın tek kazananı onlar. Buradaki herkes savaşa, işgale ve siyonizme karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı. Erad, "İsraillilerin yüzde 90'ı maalesef bu savaşı destekliyor. Üzgünüm İsrailliyim ama burası hasta bir ülke, savaştan savaşa gidiyor, başka bir şey bilmiyor. Yeter artık." dedi.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

İsrail'in saldırılarının "İran'a kendilerini korumak için nükleer silah edinmeleri yönünde motivasyon sağlayacağını" dile getiren Erad, bölgede barış ve sükunetin "tüm ülkelerin nükleer silahlardan arındırılması ve anlaşmalarla olabileceği" görüşünü ifade etti.

Foto - İsrail'de Netanyahu'ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

"Savaştan bıktık" Tel Aviv sakini İnbar ise "sürekli savaştan" bıktığı için bu gösteriye katıldığını belirterek, "Bölgede olanlara karşı konuşmaya kimse cesaret edemiyor. Bu aslında Netanyahu'nun çıkarına olduğu için gerçekleşiyor." diye konuştu. Anketlere göre İsrail toplumunun çoğunluğunun savaşı desteklediğini, bunun nasıl değişeceğini bilmediğini aktaran İnbar, Filistin meselesinde yaklaşımın değişmesi, burada yaşayan herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi. Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün (INSS) anketine göre, İsraillilerin yüzde 78,5'i İran'a yönelik saldırıları destekliyor.

arzı medud davası

israil bakallım anlayalım israil nufusu 12 milyon <<nufus n yüzde 70 yahudi askenaz seferad sebetay yahudileri <<yüzde 21 arap yüzde 2 oranında kürtler yüzde 1 bri oranında türkler <<afrikadan gelenler yüzde 5 rusyadan gelenler yüzde 1 (bunlar mason yahudi asıları olanlar baba tarafından yahudi olanal)
Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de
Gündem

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter’in istifası sonrası gözler, kendisine yakınlığıyl..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Ekonomi

Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı
Dünya

İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı

İran'daki Tesnim Haber Ajansı sıcak gelişmeyi "İsrail ile bölgedeki 5 ülkeye ait tesislere saldırı uyarısı yapıldı" ifadeleriyle duyurdu. ..
Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı
Gündem

Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı

Bölgede sular durulmazken Washington hattından ezber bozan bir açıklama geldi. İran'dan istediğini alamayan ABD Başkanı Trump, İran yönetimi..
Kötü haber Galatasaray'a ulaştı
Spor

Kötü haber Galatasaray'a ulaştı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.

