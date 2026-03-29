İsrail’de Netanyahu’ya tepki dalga dalga büyüyor! Savaş karşıtı protestolar sokaklara taştı

"İran'a saldırılar ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına" İsrail Milletvekili Cassif, polislerin müdahalesinin devam ettiği sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardır uyardığımız şey oluyor. Gazze'de devam eden soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik, İran ve Lübnan'da savaş, İsrail'de faşizm, tüm bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Burada gördüğümüz şey polisin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in elinde bir özel milis gücüne dönüşmesi. Vatandaşlarını korumak yerine onlara saldırıyor." diye konuştu. İran'a saldırıların "ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına olduğunu, İran'la bir anlaşma imzalanabileceğini" belirten Cassif, İsraillilerin çoğunluğunun bu savaşı desteklemesinin "üzücü ve hayal kırıklığı olduğunu" kaydetti.