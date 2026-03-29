Fenerbahçe eski yıldızının peşinde
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski oyuncusu Filip Kostic'i istediği ortaya çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren Filip Kostic'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Juventus'la olan kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Filip Kostic ile ilgileniyor.
Haberde Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusunun peşine düştüğü ve Sırp oyuncu için yaz transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edildi.
Filip Kostic ile Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Parma ile Genoa ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın da ilgilendiği bildirildi.
33 yaşındaki futbolcu bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergilerken yalnızca 516 dakika forma şansı buldu.
