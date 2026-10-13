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Bunu gören taraftarlar ayağa kalkacak! Tarihte bir ilk: Leao ve Osimhen!

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Bunu gören taraftarlar ayağa kalkacak! Tarihte bir ilk: Leao ve Osimhen!

Bu gece oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında Rafael Leao ve Victor Osimhen'in ilk 11'de yer alması kesin gibi...

#1
Foto - Bunu gören taraftarlar ayağa kalkacak! Tarihte bir ilk: Leao ve Osimhen!

Bu senaryoda, ikili Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez bir maça birlikte başlayacak!

#2
Foto - Bunu gören taraftarlar ayağa kalkacak! Tarihte bir ilk: Leao ve Osimhen!

Galatasaray 29 Ağustos'ta Milan'a 38 milyon euro ödeyerek Rafael Leao'yu kadrosuna katmıştı. Herkesin aklında Leao ve Osimhen'li hücum hattının neler yapabileceği vardı. Ancak Nijeryalı forvetin yaşadığı sakatlık ve Leao'nun adaptasyon süreci derken bu ikili hiçbir maça birlikte çıkamadı.

#3
Foto - Bunu gören taraftarlar ayağa kalkacak! Tarihte bir ilk: Leao ve Osimhen!

Bu gece Barcelona karşılaşması var. Ve iki eski dostun ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Rafael Leao, şu ana kadar Galatasaray'da 5 resmi maçta şans buldu. Sahada toplam 297 dakika kaldı. Henüz gol veya asist katkısı sunamadı.

#4
Foto - Bunu gören taraftarlar ayağa kalkacak! Tarihte bir ilk: Leao ve Osimhen!

Osimhen ise sakatlığına rağmen 5 lig sınavında 6 kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca 3 asist yaptı. Nijeryalı süper yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Rafael Leao'yla birlikte Barcelona maçında neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

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