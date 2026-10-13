Bunu gören taraftarlar ayağa kalkacak! Tarihte bir ilk: Leao ve Osimhen!

Bu gece Barcelona karşılaşması var. Ve iki eski dostun ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Rafael Leao, şu ana kadar Galatasaray'da 5 resmi maçta şans buldu. Sahada toplam 297 dakika kaldı. Henüz gol veya asist katkısı sunamadı.