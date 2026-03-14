Bunu gerektiriyor artık! Tedesco'nun geçmişi ortadaydı! Fenerbahçe bile bile
Eski Başkan Ali Koç'un göreve getirdiği Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde bir takımla en fazla 75 mücadeleye çıktı. Hiçbir kulüpte uzun süre tutunamadı.
Eski Başkan Ali Koç'un göreve getirdiği Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde bir takımla en fazla 75 mücadeleye çıktı. Hiçbir kulüpte uzun süre tutunamadı.
Fenerbahçe'de yaz döneminde transferler ve hoca tercihi, eski Başkan Ali Koç tarafından yapılmıştı. Ardından yapılan seçimle birlikte Sadettin Saran göreve başladı. Saran'ın ilk iş olarak Tedesco'yla yolları ayıracağı konuşuluyordu. Ancak yola devam edildi. Genç çalıştırıcının eski deneyimleri ise düşündürücüydü.
40 yaşındaki teknik adamın kariyeri şu şekilde gerçekleşti (Bütün kulvarlar):
Aue (8 Mart 2017-30 Haziran 2017): 11 maç Schalke (1 Temmuz 2017-14 Mart 2019): 75 maç Spartak Moskova (14 Ekim 2019-30 Haziran 2021): 54 maç Leipzig (9 Aralık 2021-7 Eylül 2022): 38 maç Belçika Milli Takımı (8 Şubat 2023-17 Ocak 2025): 24 maç
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de ise 39 kez kulübedeydi... Genç çalıştırıcının önceki tecrübelerinde uzun vadeli olarak tercih edilmediği bariz bir şekilde ortada... Jose Mourinho sonrasında ondan göze hoş gelen bir futbol bekleniyordu. Ancak beklentiler hiçbir şekilde karşılanmadı...
