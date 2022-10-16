2022-10-16 22:55:42 Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka
Çinli bilim insanları, yeni zihin okuyabilen yapay zeka ile endişeye neden oldu.
Çinli bilim insanları, yeni zihin okuyabilen yapay zeka ile endişeye neden oldu.
Çin’de oldukça gelişmiş bir yapay zekanın, insanlarının düşüncelerini okuyabildiği iddia edildi.
Ortaya çıkan son rapor, Çin hükümetinin siyasi yetkilileri ve vatandaşlarının zihnini okuyabilen bir yapay zeka geliştirdiğini söylüyor.
Ortaya çıkan son rapor, Çin hükümetinin siyasi yetkilileri ve vatandaşlarının zihnini okuyabilen bir yapay zeka geliştirdiğini söylüyor.
Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını “düşünce ve politik eğilim” konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı ortaya çıktı.
Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını “düşünce ve politik eğilim” konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı ortaya çıktı.
Çin Komünist Partisi’ne yönelik sadakati ölçen bu yapay zeka, şu anda internetten kaldırılmış olan bir makalede ele alındı.
Makaleye göre Çin’in yeni teknolojisi, yetkililerin “partiye minnettar olma, Çin Başkanı Xi Cinping’i dinleme ve partiyi takip etme konusundaki güvenlerini ve kararlılıklarını pekiştirmek” için kullanılacaktı. Fakat Çinli vatandaşlar tepki gösterince makale de yayından kaldırıldı.
Yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığı belli olmasa da, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını kullandığı ifade edildi. Ayrıca parti üyelerinin siyaset eğitiminin bu yazılımla geliştirilebileceğine dikkat çekildi.
Yapay zeka bir yandan parti üyelerinin düşünceyi ve siyasi eğitimi nasıl kabul ettiğini değerlendirebilir. Öte yandan, düşünce ve siyaset eğitiminin geliştirilip zenginleştirilebilmesi için gerçek veriler sağlayacak.
Fakat yapay zekalarla ilgili endişelendiren tek haber Çin’den gelmiyor. Daha önce Dall-E 2’nin kullandığı sözlüğe dikkat çekildi.
Araştırmacı Aaron Snoswell’e göre yapay zeka, “kuş” ve “sebze” gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler için gizli bir sözlük oluşturdu. Bu gizli sözlük ise çok yakın zamanda insanların anlayamayacağı yeni bir dilin habercisi olabilir.
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