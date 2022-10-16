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Teknoloji-Bilişim
12
Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

2022-10-16 22:55:42
Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Çinli bilim insanları, yeni zihin okuyabilen yapay zeka ile endişeye neden oldu.

#1
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Çin’de oldukça gelişmiş bir yapay zekanın, insanlarının düşüncelerini okuyabildiği iddia edildi.

#2
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Ortaya çıkan son rapor, Çin hükümetinin siyasi yetkilileri ve vatandaşlarının zihnini okuyabilen bir yapay zeka geliştirdiğini söylüyor.

#3
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Ortaya çıkan son rapor, Çin hükümetinin siyasi yetkilileri ve vatandaşlarının zihnini okuyabilen bir yapay zeka geliştirdiğini söylüyor.

#4
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını “düşünce ve politik eğilim” konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı ortaya çıktı.

#5
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını “düşünce ve politik eğilim” konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı ortaya çıktı.

#6
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Çin Komünist Partisi’ne yönelik sadakati ölçen bu yapay zeka, şu anda internetten kaldırılmış olan bir makalede ele alındı.

#7
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Makaleye göre Çin’in yeni teknolojisi, yetkililerin “partiye minnettar olma, Çin Başkanı Xi Cinping’i dinleme ve partiyi takip etme konusundaki güvenlerini ve kararlılıklarını pekiştirmek” için kullanılacaktı. Fakat Çinli vatandaşlar tepki gösterince makale de yayından kaldırıldı.

#8
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığı belli olmasa da, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını kullandığı ifade edildi. Ayrıca parti üyelerinin siyaset eğitiminin bu yazılımla geliştirilebileceğine dikkat çekildi.

#9
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Yapay zeka bir yandan parti üyelerinin düşünceyi ve siyasi eğitimi nasıl kabul ettiğini değerlendirebilir. Öte yandan, düşünce ve siyaset eğitiminin geliştirilip zenginleştirilebilmesi için gerçek veriler sağlayacak.

#10
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Fakat yapay zekalarla ilgili endişelendiren tek haber Çin’den gelmiyor. Daha önce Dall-E 2’nin kullandığı sözlüğe dikkat çekildi.

#11
Foto - Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Araştırmacı Aaron Snoswell’e göre yapay zeka, “kuş” ve “sebze” gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler için gizli bir sözlük oluşturdu. Bu gizli sözlük ise çok yakın zamanda insanların anlayamayacağı yeni bir dilin habercisi olabilir.

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