Bunu da yaptılar: Zihin okuyabilen yapay zeka

Araştırmacı Aaron Snoswell’e göre yapay zeka, “kuş” ve “sebze” gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler için gizli bir sözlük oluşturdu. Bu gizli sözlük ise çok yakın zamanda insanların anlayamayacağı yeni bir dilin habercisi olabilir.