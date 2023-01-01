Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Her ne kadar cihazın gece fotoğraflarına örnek olarak bir görsel sızmamış olsa da Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2’nin görsel işleme yetenği ve 108MP, 12MP, 12MP ve 2MP kurulumundan oluşan arka kamera sistemi ile bu alanda öne çıkabilir.