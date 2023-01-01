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Teknoloji-Bilişim
13
Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

2023-01-01 19:46:55
Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Akıllı telefon üreticisi Samsung, gece görüş özellikli kamerasıyla adından çok söz ettirecek.

#1
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Samsung'un yakın zamanda tanıtması beklenen yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra, gece fotoğraflarında iddialı!

#2
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Akıllı telefonlar işlemcileri, performansları ve ekran kaliteleriyle olduğu kadar kameralarıyla da yarışıyorlar.

#3
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Bu bağlamda Samsung’un yeni amiral gemisi telefon serisi olan Galaxy S23 ailesinden Galaxy S23 Ultra da fotoğraf yetenekleri açısından yepyeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor ve gece görüşü kamerasıyla geliyor.

#4
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Peki yeni amiral gemisi kamera özellikleriyle bizlere ne sunuyor?

#5
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Gece görüşü kameralı Samsung Galaxy S23 Ultra! Kullanıcılara gece görüşü özelliği sunacak olan Galaxy S23 Ultra, görünüşe göre yalnızca gücünü aldığı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile en performanslı telefonlardan birisi olmayı değil, aynı zamanda piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefon olmayı da hedefliyor.

#6
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Universelce kullanıcı adıyla Twitter’da tanınan muhbirin söylemine göre Galaxy S23 Ultra’nın gece kamerası gerçekten gece görüşünü sağlayabiliyor.

#7
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Kamerasıyla 2023 yılına damga vurması beklenilen telefon hakkında muhbir tam olarak “S23 Ultra’nın gece görüş kamerasının gerçekten gece görüşü olduğunu vurgulamam gerekiyor” diyor.

#8
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Gece fotoğrafları artık günümüz amiral gemisi telefonlarındaki en önemli kriterlerden birisi haline geldi.

#9
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Her ne kadar cihazın gece fotoğraflarına örnek olarak bir görsel sızmamış olsa da Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2’nin görsel işleme yetenği ve 108MP, 12MP, 12MP ve 2MP kurulumundan oluşan arka kamera sistemi ile bu alanda öne çıkabilir.

#10
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Yine daha önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarıyla yeni Galaxy modeli yalnızca düşük ışıklı fotoğraflarda değil, gün ışığında çekilmiş fotoğraflarda da yetenekli bir telefon.

#11
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Gündüz çekimleri için paylaşılan fotoğraflarda ve yukarıda görülen selefine ek oalrak Pixel 7 Pro ile karşılaştırmasında Galaxy S23 Ultra, hem doygunluk hem de keskinlik açısından daha başarılı karelere imza atıyor.

#12
Foto - Bunu da yaptılar! Gece görüşlü telefon

Hatırlatmakta fayda var ki Pixel 7 Pro, 147 puan ile DXoMark sıralamasına göre dünyanın en iyi kameralı ikinci telefonu. Kaynak: Shift Delete

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