Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

"BEN ÇOCUĞUMU TABUTA SIĞDIRAMADIM, O ÇOCUĞUMUN İSMİNİ KULLANIYOR" Sevgi Daşdemir açıklamasına şöyle devam etti: Madem senin şehide saygın var. O zaman 3 yıl önce bu camiyi açarken, beni arasaydın, gelseydim açılışı yapılsaydı. Sen 4 ay önce HDP bayrakları altında miting yapıyorsun, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsun, bugün de benim şehidimin adını anıyorsun. Bilboardları görünce çok üzüldüm, 3-4 gündür uyku uyumuyorum. Ben çocuğumu tabuta sığdıramadım, eşi 2 aylık hamileydi. Çocuğunun kokusunu alamadı. Evladımın kokusuna hasretim. Ben yıllardır şehitlikle karşı karşıya oturuyorum. Sabah-akşam çocuğumun yanındayım. Nerede İmamoğlu? Benimle birlikte sabahlıyor mu, Karda kışta kabir başında mı bekliyor? Benim çocuğumun ismini kullanıyor. Bu olay beni çok derinden yaraladı, çok üzüldüm, uyku girmiyor benim gözüme. "SEÇİM DÖNEMİNDE ŞEHİDİN İSMİNİ KULLANIYORSUN" En çok zoruma giden şey; Sen benim evladımın katilleriyle ittifak yapıyorsun, boy boy fotoğraflar çektiriyorsun, mitingler yapıyorsun. Ondan sonra benim çocuğumu bilboardlarda kullanıyorsun. Bu nasıl bir şey? Ben bunu İmamoğlu'na sormak istiyorum. Ben özel kalemini aradım, kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Bunu neden yaptıklarını sordum. Araştırıp bana döndüler ve şu ifadeleri kullandılar. Caminin kalan kısmını Ekrem İmamoğlu yaptırdığı için bizde bu afişleri bastırdık. Bende onlara şunu söyledim: 3 yıl önce bu cami bitti. Neden o gün değil de bugün afişleri asıyorsunuz? dedim. Benim çocuğum reklam malzemesi değil. O bilboardları toplatın dedim. Bana söylenen şu: Bu afişler İstanbul'un her yerine asıldı ben nasıl toplatayım. Çok rahatsız oluyorum. Bunlar konuşurken Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyorlar. Ya bir kere deseydin ki; Şu şehidimiz... Bizim binlerce şehidimiz var. Bir gün bir tanesinin ismini anmadılar. Sen bunları konuşmuyorsun. Seçim döneminde şehidin ismini kullanıyorsun.