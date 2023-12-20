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Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

2023-12-20 15:17:20
Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil 3 yıl önce ibadete açılan Ümraniye'deki Şehit Selçuk Paker Camii'ni, bugün "Şehit Selçuk Paker (Gülistan) Camii'ni tamamlayıp ibadete açtık" diyerek bilboardlara afiş asan İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na, şehit annesi Sevgi Daşdemir isyan etti: Daha 4 ay önce Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediniz, bugün benim şehidimi anıyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir konuşmanızda bir kere bile şehit ismi anmadınız. Benim çocuğum bugün seçimler yaklaşınca reklam malzemesi mi oldu?

#1
Foto - Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmetli Kadir Topbaş döneminde, Ümraniye'de inşaa edilecek camiye, Diyarbakır Sur'daki terör operasyonunda 30 Ocak 2016'da şehit olan Bordo Bereli Selçuk Paker'in isminin verilmesi kararlaştırıldı. Caminin kalan kısmı ise bundan 3 yıl önce Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde tamamlandı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi, İstanbul'daki bilboardlara bundan 3 yıl önce tamamlanan caminin afişini astırdı. Söz konusu afişe Şehit annesi Sevgi Daşdemir tepki gösterdi.

#2
Foto - Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

"BENİM ÇOCUĞUM REKLAM ARACI MI?" Oğlunun şehadetinin yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde yaşadığı olaydan ötürü üzüntülerini dile getiren Sevgi Daşdemir, "Benim rahatsız olduğum konu şu; 3 sene önce sen bu cami bittiğinde beni arasaydın, deseydin ki şehidimin annesi ben bu camiyi tamamladım, açılış yapmak istiyorum, buyur gel birlikte açalım. Seçimlere 3 ay kala, bilboardlarda, her yerde, Sehit Selçuk Paker Camii'nin açılışını yapmış gibi afişler asıyorsun. Benim çocuğum reklam aracı mı? Benim çocuğumu neden kendine reklam yapıyorsun?" dedi.

#3
Foto - Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Rahmetli Kadir Topbaş dönemin inşaasına başlayan caminin kalan küçük bir kısmının Ekrem İmamoğlu döneminde tamamlandığını hatırlatan Sevgi Daşdemir İBB'yi ve Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemini arayarak şikayetini dile getirdiğinin altını çizdi.

#4
Foto - Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

"BEN ÇOCUĞUMU TABUTA SIĞDIRAMADIM, O ÇOCUĞUMUN İSMİNİ KULLANIYOR" Sevgi Daşdemir açıklamasına şöyle devam etti: Madem senin şehide saygın var. O zaman 3 yıl önce bu camiyi açarken, beni arasaydın, gelseydim açılışı yapılsaydı. Sen 4 ay önce HDP bayrakları altında miting yapıyorsun, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsun, bugün de benim şehidimin adını anıyorsun. Bilboardları görünce çok üzüldüm, 3-4 gündür uyku uyumuyorum. Ben çocuğumu tabuta sığdıramadım, eşi 2 aylık hamileydi. Çocuğunun kokusunu alamadı. Evladımın kokusuna hasretim. Ben yıllardır şehitlikle karşı karşıya oturuyorum. Sabah-akşam çocuğumun yanındayım. Nerede İmamoğlu? Benimle birlikte sabahlıyor mu, Karda kışta kabir başında mı bekliyor? Benim çocuğumun ismini kullanıyor. Bu olay beni çok derinden yaraladı, çok üzüldüm, uyku girmiyor benim gözüme. "SEÇİM DÖNEMİNDE ŞEHİDİN İSMİNİ KULLANIYORSUN" En çok zoruma giden şey; Sen benim evladımın katilleriyle ittifak yapıyorsun, boy boy fotoğraflar çektiriyorsun, mitingler yapıyorsun. Ondan sonra benim çocuğumu bilboardlarda kullanıyorsun. Bu nasıl bir şey? Ben bunu İmamoğlu'na sormak istiyorum. Ben özel kalemini aradım, kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Bunu neden yaptıklarını sordum. Araştırıp bana döndüler ve şu ifadeleri kullandılar. Caminin kalan kısmını Ekrem İmamoğlu yaptırdığı için bizde bu afişleri bastırdık. Bende onlara şunu söyledim: 3 yıl önce bu cami bitti. Neden o gün değil de bugün afişleri asıyorsunuz? dedim. Benim çocuğum reklam malzemesi değil. O bilboardları toplatın dedim. Bana söylenen şu: Bu afişler İstanbul'un her yerine asıldı ben nasıl toplatayım. Çok rahatsız oluyorum. Bunlar konuşurken Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyorlar. Ya bir kere deseydin ki; Şu şehidimiz... Bizim binlerce şehidimiz var. Bir gün bir tanesinin ismini anmadılar. Sen bunları konuşmuyorsun. Seçim döneminde şehidin ismini kullanıyorsun.

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