Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

Akıllı şehir atık yönetim sisteminin ekonomik ve zaman tasarrufuna sağladığı yararların yanı sıra diğer pek çok açıdan da önemli fayda sağladığına işaret eden Başkan Kavuş, “Çöp konteynerine yerleştirilen sensörler ayrıca ısı ve sıcaklık artışı ile ilgili de merkeze bilgi ulaştırıyor. Çöp konteynerine atılan ateşli atıklar yangına, dolayısıyla paniğe ve maddi zarara da sebep veriyor. Sensörler sayesinde ısı artışı olduğunda sistemimize uyarı geliyor. Böylelikle yangın tehlikesine karşı tedbir almamızı sağlıyor. Ayrıca bu sistem, çevre kirliliği, kötü görüntü ve çöp kokusu problemlerini de asgariye indirmektedir” dedi.