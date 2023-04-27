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Yaşam
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Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

2023-04-27 14:56:55
Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

Konya'nın Meram ilçesinde kullanılan akıllı akıllı çöp konteynerleri beğeni topluyor.

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Foto - Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin inovatif projelerinden biri olan ‘Akıllı Atık Toplama’ sistemi tüm ilçede faaliyete geçiyor. Meram Belediyesi tarafından yeraltı çöp konteynerleri için geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ‘Akıllı Atık Toplama’ sistemi artık tüm ilçe genelinde aktif hale getirildi. Zamandan ve mali açıdan önemli faydalar sağlayan sistem, tehlike oluşturan ve maddi açıdan zarar veren yangınlara da hızlı müdahalenin önünü açıyor. Geçtiğimiz yıl büyük oranda kurulumu tamamlanan sisteme eksik kalan 500 yeraltı çöp konteyneri daha eklendi.

#2
Foto - Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

Köyceğiz, Alavardı ve Gödene Mahalleleri başta olmak üzere eksik kalan yeraltı çöp konteynerlerinin de eklenmesiyle ilçe genelindeki tüm yer altı konteynerler sisteme dahil edilmiş oldu. Yer altı çöp konteynerlerine de takılan sistemde konteynerlerin doluluk oranları merkezi olarak izlenip, boşaltma zamanları için bir yol haritası çıkarılabiliyor.

#3
Foto - Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

Zamandan ve mali açıdan önemli faydalar getiren ‘Akıllı Atık Toplama’ sisteminin kaynakların verimliliği noktasında büyük yarar sağladığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Akıllı Atık Toplama projesi temiz ve sağlıklı şehir anlayışımızın en güzel yansımalarından biridir. Çöp konteyneri boşaltılması gereken seviyeye geldiğinde merkeze sinyal gönderiyor ve ekiplerimiz bu noktaya yönlendiriliyorlar. Böylece yakıttan, personelin zamanını doğru ve yerinde kullanmasına kadar pek çok açıdan tasarruf sağlanıyor. Göreve başladığımız günden bu yana kaynakları doğru ve verimli kullanma yönünde gayret sarf ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu hedef için önemli adımlar attık. ‘Akıllı Atık Toplama’ sistemi de bu hedefimiz için atılmış önemli bir adımdır” diye konuştu.

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Foto - Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

Akıllı şehir atık yönetim sisteminin ekonomik ve zaman tasarrufuna sağladığı yararların yanı sıra diğer pek çok açıdan da önemli fayda sağladığına işaret eden Başkan Kavuş, “Çöp konteynerine yerleştirilen sensörler ayrıca ısı ve sıcaklık artışı ile ilgili de merkeze bilgi ulaştırıyor. Çöp konteynerine atılan ateşli atıklar yangına, dolayısıyla paniğe ve maddi zarara da sebep veriyor. Sensörler sayesinde ısı artışı olduğunda sistemimize uyarı geliyor. Böylelikle yangın tehlikesine karşı tedbir almamızı sağlıyor. Ayrıca bu sistem, çevre kirliliği, kötü görüntü ve çöp kokusu problemlerini de asgariye indirmektedir” dedi.

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