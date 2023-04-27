Bunlardan her il ve ilçeye lazım | İşte yeni atık toplama sistemi

Zamandan ve mali açıdan önemli faydalar getiren ‘Akıllı Atık Toplama’ sisteminin kaynakların verimliliği noktasında büyük yarar sağladığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Akıllı Atık Toplama projesi temiz ve sağlıklı şehir anlayışımızın en güzel yansımalarından biridir. Çöp konteyneri boşaltılması gereken seviyeye geldiğinde merkeze sinyal gönderiyor ve ekiplerimiz bu noktaya yönlendiriliyorlar. Böylece yakıttan, personelin zamanını doğru ve yerinde kullanmasına kadar pek çok açıdan tasarruf sağlanıyor. Göreve başladığımız günden bu yana kaynakları doğru ve verimli kullanma yönünde gayret sarf ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu hedef için önemli adımlar attık. ‘Akıllı Atık Toplama’ sistemi de bu hedefimiz için atılmış önemli bir adımdır” diye konuştu.