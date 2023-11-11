2023-11-11 13:35:54 Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin
İsrail’in Gazze'de 16 hastaneyi ve 34 sağlık merkezini vurarak çalışamaz hâle getirmesi sonucu kanser gibi ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların tedavilerinin imkansız hale geldiğini belirten Melih Altınok, “İşte tablo bu kadar dramatik olduğu için Londra'dan New York'a kadar milyonlar Filistin halkı için sokakta. Avrupa'daki eylemlerde Filistinli yaşıtları için yürüyen İsrailli çocukları görüyorum... Memlekete bakınca ise ‘Kendi hastalarımızı tedavi ettik, Filistinliler kaldı’, ‘Gazze'den hasta getirmek Türk milletine küfürdür’ diye söylenen yaratıkları. Kanser ve çocuk kelimeleri yan yana gelince maliyet hesabı yapıp ‘ama benim vergim’ demeyi bilinçli vatandaşlığın gereği sayan kolektif bir delilik bu” dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: