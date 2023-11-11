Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

İşte tablo bu kadar dramatik olduğu için Londra'dan New York'a kadar milyonlar Filistin halkı için sokakta. Avrupa'daki eylemlerde Filistinli yaşıtları için yürüyen İsrailli çocukları görüyorum... Memlekete bakınca ise "Kendi hastalarımızı tedavi ettik, Filistinliler kaldı", "Gazze'den hasta getirmek Türk milletine küfürdür" diye söylenen yaratıkları. Yaratıklar, evet. Kusura bakmayın, çünkü insan değiller. Politik bir körlükten bahsetmiyorum. Yükselen, popülerleşen saf kötülükle karşı karşıyayız. Kanser ve çocuk kelimeleri yan yana gelince maliyet hesabı yapıp "ama benim vergim" demeyi bilinçli vatandaşlığın gereği sayan kolektif bir delilik bu. Aklına gelse bile insan söylemeye utanır değil mi?