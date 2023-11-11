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Medya
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Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

2023-11-11 13:35:54
Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

İsrail’in Gazze'de 16 hastaneyi ve 34 sağlık merkezini vurarak çalışamaz hâle getirmesi sonucu kanser gibi ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların tedavilerinin imkansız hale geldiğini belirten Melih Altınok, “İşte tablo bu kadar dramatik olduğu için Londra'dan New York'a kadar milyonlar Filistin halkı için sokakta. Avrupa'daki eylemlerde Filistinli yaşıtları için yürüyen İsrailli çocukları görüyorum... Memlekete bakınca ise ‘Kendi hastalarımızı tedavi ettik, Filistinliler kaldı’, ‘Gazze'den hasta getirmek Türk milletine küfürdür’ diye söylenen yaratıkları. Kanser ve çocuk kelimeleri yan yana gelince maliyet hesabı yapıp ‘ama benim vergim’ demeyi bilinçli vatandaşlığın gereği sayan kolektif bir delilik bu” dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

“İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 bin sivilin 4 binden fazlası çocuklar.  Hayatta kalanların işi de çok zor. Açlıkla, susuzlukla mücadele ediyorlar. Sokakta enkazların arasında yatıp kalkıyorlar.  Daha da fenası, İsrail Gazze'de 16 hastaneyi ve 34 sağlık merkezini vurarak çalışamaz hâle getirdi. Saldırılarda yaralanan, kolu bacağı kopan çocuklar, harabelerin arasında narkozsuz, iptidai koşullarda tedavi ediliyorlar. Kanser gibi ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların İsrail saldırılarından sonra tedavileri "lüks" oldu. 

#2
Foto - Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

İşte tablo bu kadar dramatik olduğu için Londra'dan New York'a kadar milyonlar Filistin halkı için sokakta.  Avrupa'daki eylemlerde Filistinli yaşıtları için yürüyen İsrailli çocukları görüyorum... Memlekete bakınca ise "Kendi hastalarımızı tedavi ettik, Filistinliler kaldı", "Gazze'den hasta getirmek Türk milletine küfürdür" diye söylenen yaratıkları.  Yaratıklar, evet. Kusura bakmayın, çünkü insan değiller.  Politik bir körlükten bahsetmiyorum. Yükselen, popülerleşen saf kötülükle karşı karşıyayız.  Kanser ve çocuk kelimeleri yan yana gelince maliyet hesabı yapıp "ama benim vergim" demeyi bilinçli vatandaşlığın gereği sayan kolektif bir delilik bu.  Aklına gelse bile insan söylemeye utanır değil mi? 

#3
Foto - Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

(…) Bir savaşta yaralananların, hastaneleri başına yıkılan kanser hastası çocukların tedavi edilmesine karşı çıkanların düştüğü çukur faşizmdir.  Bu basit, temel zemini tarif ettiğim için "Yandaşlık yapmayın" diye tepki gösterenler var.  Doğru tahmin ettiniz... Pandemide de uygun adım yürümeye, sokağa çıkma yasaklarına, kapanmalara, sıvı dayatmasına, en temel evrensel haklarımızın askıya alınmasına destek verip aynı çukura yuvarlanan "muhalifler". 

#4
Foto - Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin

Herkes işini yapıyor. Devam etsinler. Nasıl olsa tarih kendilerini ne diye tarif ettiklerini değil yapıp ettiklerini yazıyor.  Ben açıkça söylüyorum. Filistin'den 1000 kanser hastası çocuğu, kadını, yaşlıyı getiren aklın yandaşıyım. Onlarsa bu işe muhalif.  İktidarmış, muhalefetmiş bakmadan elimden geldiğince yanlışa yanlış demeye, doğruya yandaş olmaya da devam edeceğim.”

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