Bunlar kimin çocukları Allah aşkına? Alçaklıkta böyle zirve yaptılar

Yani her gün Filistin toprağı biraz daha küçülürken “bu çocukların” neresi büyüyordu göreniniz var mı? Kalan topraklarda mahallelere bölünüp mahalleler arası geçişler yasakken hangi Ortadoğu uzmanlığı gelişip serpiliyordu bu “çocukların” ve hangi ekranlarda gelişmiş ego kasıyorlardı? Bir ocaktan bu yana Siyonist çeteler tam 222 sivili katlederken hangi kınayı nerelerine yakıyordu bu “çocuklar” bileniniz var mı? Gazze ve Batı Şeria karadan, denizden ve havadan ablukaya alınıp bir şehir hapishanesine dönüştürülürken hangi süfli hisleri özgürleşti bu çocukların biliyorsunuzdur. Sahilde kaç çocuk, terörist diye Siyonist füzeleriyle vuruldu bilmez ama Fethullah Gülen gibi, korkmuş bir Yahudi çocuk için sabaha kadar ağlar bu bizden başka herkesin çocukları.