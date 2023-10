Bunlar kimin çocukları Allah aşkına? Alçaklıkta böyle zirve yaptılar

“Hz. Ali derki; “Haksızlığa karşı susarsanız hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.” Meğer içimizde ne kadar da “mankurtlaşmış çocuklar” varmış. Yaklaşık yüzyıldır Batı desteğindeki Siyonist çetelerce işgal edilirken israil’i devlet kabul eden ilk bu “çocuklar” değil miydi? Topraklarının yüzde doksanı gün be gün işgal edilirken israil’le stratejik ittifak geliştiren yine bu çocuklardı. Filistin denilen açık hava hapishanesinde beş milyon nüfus yaşıyorken talan ve tehcir edilmiş 12 milyon Filistinliyi nereleri ile görüyor bu ne idüğü belirsiz çocuklar merak ediyorum. Her gün ama her gün bir-iki Filistinli “evini beğendim artık burası benim” deyip bir Yahudi tarafından tartaklanıp aşağılanarak evinden çıkarılan Filistinlinin yaşadığı acıyı işkembesiyle mi hissediyor bu “Yahudi sevicisi çocuklar.”