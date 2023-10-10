2023-10-10 13:41:59 Bunlar kimin çocukları Allah aşkına? Alçaklıkta böyle zirve yaptılar
Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmet Gülsever, Hamas’ın siyonist İsrail’e karşı başlattığı operasyonun ardından ortaya çıkan ne idiği belirsiz tiplere veryansın etti. “Cumartesiden bu yana televizyonları, sosyal medyayı ve çoğunlukla iktidara yakın sözde gazeteci ‘çocukları’ izlerken adeta cinnet geçirdim. Meğer ne büyük bir israil aşkı ve de Filistin nefreti varmış şu bizden sandığımız ancak ‘başkasının çocukları’ olduğunu anladığımız ‘derin’ analistlerin. İnanın bu trol ordusu parasına, konforuna, rahatına ve güce bakar” ifadelerini kullanan Gülsever, yazısında şunları kaydetti: