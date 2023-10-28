Bunlar bir de utanmadan suret-i haktan görünüyor! Şu yapılan tam bir namussuzluk

Bakmayın siz sözde kınamalarına ve eleştirilerine, “ama Hamas” diye başladıkları her cümleyle gerçekte İsrail zulmünün destekleyicisidirler, gönüllü propagandistidirler. Kim ki “Hamas terörist bir örgüttür” diyorsa, bilesiniz ki onların İsrail’e yönelik sureten eleştirileri aslında İsrail katliamına kılıf oluşturmaktan ibarettir. Zira bu mantık kabul görürse biliyorlar ki İsrail’in bir terör örgütüne karşı meşru müdafaa hakkını kullandığı veya terörle mücadele ettiği algısı oluşur ki bu da son tahlilde İsrail’i özünde haklı bir ülke konumuna düşürür. Nitekim bu ülkenin bazı akademisyenleri veya isimlerinin önünde terör ve güvenlik uzmanı sıfatı bulunan kimi yorumcuları Gazze’de hastane ve okul gibi yerlerin Hamas tarafından karargah olarak kullandığı için vurulduğunu söyleyerek İsrail muhipliğini de aşan aşağılık bir derekeye kendilerini düşürebiliyorlar. Başka bir deyişle, İsrail’in hastane ve okul gibi yerleri vurarak işlediği savaş suçlarını “terörle mücadele” bağlamında işte bu argümanlarla meşrulaştırma yoluna gidecek kadar alçalabiliyorlar. Tabii Hamas bir “terör örgütü” ya, o zaman İsrail ne yaparsa yapsın haklı(!)…