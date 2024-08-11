Bunama riskinizi azaltmanın 10 basit yolu… ‘İki diyetin kombinasyonu olan MIND diyeti çok etkili’

Alzheimer ve bunama, yaşlanan nüfusla birlikte artış gösteren sağlık sorunlarının başında geliyor. Bu durum, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin de önemini artırıyor. ABD’li beyin cerrahı Betsy Grunch ise demans riskini azaltmak için 10 öneride bulundu. İşte dikkat edildiği takdirde bunamaya azaltan 10 adım… Alzheimer hastalığı ve bunama, dünya genelinde yaşlanan nüfusun etkisiyle giderek artış gösteren sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, şu anda ABD’de yaklaşık 5,8 milyon kişi Alzheimer hastalığı ve benzeri bunama türleriyle mücadele ediyor. Bu rakamın 2060 yılına kadar 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor, bu da yaşlı nüfusun artışı ve hastalığın geniş kitlelere yayılması riskini gözler önüne seriyor.