2024-08-13 12:50:05 Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynayacakları Kayserispor maçına ilişkin, "Ebedi dost ve ezeli rakibimiz. Kayserispor geçtiğimiz hafta oynamadı, BAY geçirdi. Onlar kendi hazırlıklarını yaptılar. Deplasmana gidiyoruz" dedi. Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin başladığını kaydeden Uygun, tüm takımlara kazadan ve sakatlıktan uzak bir sezon diledi. Ligin ilk hafta maçında Trabzonspor ile oynadıkları maçı değerlendiren Uygun, "Kadro yapısı oturmuş, hazırlıklarına bizden 15-20 gün önce başlamış, iyi bir takıma karşı kendi evimizde pozisyonlar bulduk. Berabere bitti ama iyi oynadığımızı düşünüyoruz, mutluyuz” dedi.