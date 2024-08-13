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Spor
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Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"

2024-08-13 12:50:05
Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynayacakları Kayserispor maçına ilişkin, "Ebedi dost ve ezeli rakibimiz. Kayserispor geçtiğimiz hafta oynamadı, BAY geçirdi. Onlar kendi hazırlıklarını yaptılar. Deplasmana gidiyoruz" dedi. Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin başladığını kaydeden Uygun, tüm takımlara kazadan ve sakatlıktan uzak bir sezon diledi. Ligin ilk hafta maçında Trabzonspor ile oynadıkları maçı değerlendiren Uygun, "Kadro yapısı oturmuş, hazırlıklarına bizden 15-20 gün önce başlamış, iyi bir takıma karşı kendi evimizde pozisyonlar bulduk. Berabere bitti ama iyi oynadığımızı düşünüyoruz, mutluyuz” dedi.

#1
Foto - Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"

“Kayserispor, ebedi dost ve ezeli rakibimiz” Ligde gelecek hafta Kayserispor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Uygun, "Ebedi dost ve ezeli rakibimiz. Kayserispor geçtiğimiz hafta oynamadı BAY geçirdi. Onlar kendi hazırlıklarını yaptılar. Deplasmana gidiyoruz. Sivasspor'un her zaman ki ana felsefesi; oyun anlayışı, oyun sistemi ve mücadelesi ile kazanmaya odaklanmış, taraftarını mutlu eden ve hep yukarılara oynamak için mücadele veren bir takım olmak" diye konuştu.

#2
Foto - Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"

"Balde’yi isteyen çok takım vardı" Yeni transfer Keita Balde'yi de değerlendiren Uygun, "10-15 gündür bu transfer ile Bahattin Eken başkanımız uğraşıyordu. İsteyen çok takım vardı. Burak Özçoban ile birlikte iyi bir strateji izleyerek hem istediğimiz fiyata hem de böyle bir oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bize güç katıyor, taraftarımızı mutlu ediyor. Trabzonspor maçında 14 bin taraftarımız geldi. Benim hayalim stadyumu tamamen doldurmak. Sonrasında milli maçları buraya almak. Her maçta onların sevgisini ve desteğini almak istiyoruz. Birlikte doğacak güç çok önemli. 20 yıldır birleşmeyen taraftarlar gurubunu da birleştirmenin gururunu yaşıyorum. Kırmız Duvar olarak yepyeni bir güç var" şeklinde konuştu.

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Foto - Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"

"Belki zor bir süreç olacak ama atlatmasını biliyorum" Bir gazetecinin, fikstürde 18 maç BAY geçiren takımı takip edeceğinin sorulması üzerine Uygun şu cevabı verdi: "Kader gayrete aşıktır. Kaderimizde bu varmış. Fikstür bu şekilde oluştu. Sonucunda kimsenin art niyetle yaptığı bir iş değil bu. Belki zor bir süreç olacak ama atlatmasını biliyorum. Geçtiğimiz sezon 8 maçı 2 haftada oynattılar bize. Bu yüzden fark etmez. Çıkıp oynayacağımız, ona göre dinleneceğiz, ona göre yüklemelerimizi yapacağız. Biz kendi işimizi en güzel şekilde yapıp, bu sezonu herkesi mutlu edecek şekilde tamamlamak istiyoruz. Yeni arkadaşlar gelecek. Bütün eksik bölgelerimizi tamamlamış olacağız. Gençlerimizi kattık. Bu süreci doğru şekilde yönetip istediğimiz sonuçları almak istiyoruz."

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Foto - Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"

Hazırlıklar sürüyor Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından istasyon çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde topla çalışmalar oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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