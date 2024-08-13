Bülent Uygun: "Kayserispor ebedi dost ve ezeli rakibimiz"

"Balde’yi isteyen çok takım vardı" Yeni transfer Keita Balde'yi de değerlendiren Uygun, "10-15 gündür bu transfer ile Bahattin Eken başkanımız uğraşıyordu. İsteyen çok takım vardı. Burak Özçoban ile birlikte iyi bir strateji izleyerek hem istediğimiz fiyata hem de böyle bir oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bize güç katıyor, taraftarımızı mutlu ediyor. Trabzonspor maçında 14 bin taraftarımız geldi. Benim hayalim stadyumu tamamen doldurmak. Sonrasında milli maçları buraya almak. Her maçta onların sevgisini ve desteğini almak istiyoruz. Birlikte doğacak güç çok önemli. 20 yıldır birleşmeyen taraftarlar gurubunu da birleştirmenin gururunu yaşıyorum. Kırmız Duvar olarak yepyeni bir güç var" şeklinde konuştu.