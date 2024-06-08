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Aktüel
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Buharkent'te trafik kazası: 1 yaralı

2024-06-08 14:03:03
Buharkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Buharkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Zafer Mahallesi Efeler Caddesi ile Yusuf Başalı Cadde kesişiminde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki motosiklet yoldaki kumda kaydı. Hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen A.K. yaralandı.

#2
Foto - Buharkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

#3
Foto - Buharkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlıka durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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