2024-06-08 14:03:03 Buharkent'te trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Zafer Mahallesi Efeler Caddesi ile Yusuf Başalı Cadde kesişiminde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki motosiklet yoldaki kumda kaydı. Hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen A.K. yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlıka durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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