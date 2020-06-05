Bugünkü altın fiyatları | 5 Haziran güncel altın alış ve satış fiyatları

Bugünkü altın fiyatlarının güncel listesini canlı olarak haberin detayından öğrenebilirsiniz. Aniden düşen altın fiyatları, yatırımcıları şaşırttı. Birçok ekonomist, gram altının 370-360 seviyelerindeyken altın alınması gerektiğini söylüyordu. Peki ama bugün altın ne kadar? 5 Haziran'da altın kaç para? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, reşat altın ve tam altının bugünkü fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar düştü? İşte merak edilen altın fiyatlarının güncel listesi ve 5 Haziran altın değerleri...