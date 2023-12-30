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Siyaset
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Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! "AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!" Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

2023-12-30 13:38:50
Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!” Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili kulislerde isim toto oynanmaya devam edilirken, son isim Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu oldu. 30 yaşındaki Kalyoncu'nun AK Parti'nin İstanbul adayı olacağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi. İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kalyoncu'nun holdingteki göreviyle birlikte Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanlığı’nı bırakması, Türkiye Tasarım Vakfı Başkanlığını da devretmesi iddiaları güçlendirdi.

#1
Foto - Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! "AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!" Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

AK Parti’yi İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyesi adaylarının da aralarında olduğu tüm illerdeki belediye başkan adaylarının 5 Ocak'tan itibaren açıklanmaya başlanması bekleniyor. Cevabı en çok merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı sorusu oluyor. 

#2
Foto - Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! "AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!" Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

AK Parti'nin İstanbul adaylığı için en güçlü ismin çişleri Bakanı Ali Yerlikaya olduğu herkesin dilinde iken Serbestiyet'ten Hilal Köylü, yeni bir kulis bilgisini paylaştı. Buna göre, Yerlikaya yakın çalışma ekibine "İstanbul'a aday olacağım" dediği iddiasını paylaştı.  Öte yandan AK Parti’nin İstanbul adayının kim olabileceğine dair kulislerde geçen adayların arasına yeni bir isim daha eklendi. ATV ve Sabah'ın da sahibi olan Turkuvaz Medya Grubu’nun da sahibi olan Kalyon Holding’in yöneticilerinden, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’nun adının AK Parti'nin İstanbul adayları arasına eklendiği iddia edildi.

#3
Foto - Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! "AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!" Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

31 yaşındaki Gaziantep doğumlu, aslen Trabzonlu işadamı Mehmet Kalyoncu, İstanbul’da mimari sorunlarla ilgilenen Türkiye Tasarım Vakfı’nın da kurucusu ve başkanıydı. Kalyoncu Tasarım Vakfı dışında, Bu yıl İstanbul’da düzenlenen gençlerin katıldığı “23 Zirvesi”nin de ev sahipliğini yaptı. 

#4
Foto - Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! "AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!" Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

Mehmet Kalyoncu son olarak Cumhuriyet’in 100. Yılı için kendi bestelediği Emanet adlı eseri, orkestra eşliğinde piyanoda çaldığı konserle adından söz ettirmişti. Son dönemde medyada artan görünürlüğü başkan adaylığının sürpriz ismi olabileceği iddialarına neden oldu.  Mehmet Kalyoncu’nun Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanlığı’ndan görev süresinin bitimine 1,5 yıl kala ayrılması, Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Furkan Demirci’ye devretmesi ve Holding’teki görevlerindeki sorumlulukları da devretmesi bu yöndeki iddiaları güçlendirdi.

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