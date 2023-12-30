Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!” Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

AK Parti'nin İstanbul adaylığı için en güçlü ismin çişleri Bakanı Ali Yerlikaya olduğu herkesin dilinde iken Serbestiyet'ten Hilal Köylü, yeni bir kulis bilgisini paylaştı. Buna göre, Yerlikaya yakın çalışma ekibine "İstanbul'a aday olacağım" dediği iddiasını paylaştı. Öte yandan AK Parti’nin İstanbul adayının kim olabileceğine dair kulislerde geçen adayların arasına yeni bir isim daha eklendi. ATV ve Sabah'ın da sahibi olan Turkuvaz Medya Grubu’nun da sahibi olan Kalyon Holding’in yöneticilerinden, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu’nun adının AK Parti'nin İstanbul adayları arasına eklendiği iddia edildi.