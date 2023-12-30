2023-12-30 13:38:50 Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!” Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor
AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağıyla ilgili kulislerde isim toto oynanmaya devam edilirken, son isim Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu oldu. 30 yaşındaki Kalyoncu'nun AK Parti'nin İstanbul adayı olacağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi. İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kalyoncu'nun holdingteki göreviyle birlikte Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanlığı’nı bırakması, Türkiye Tasarım Vakfı Başkanlığını da devretmesi iddiaları güçlendirdi.