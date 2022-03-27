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Ramazan
66
Bugün sahur kaçta? İftara ne kadar var, iftar saati! İlk sahur saat kaçta? 2022 ilk iftar saati kaç? Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi…

2022-03-27 18:32:23
Bugün sahur kaçta? İftara ne kadar var, iftar saati! İlk sahur saat kaçta? 2022 ilk iftar saati kaç? Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi…

Sahur saat kaçta sona eriyor? Sahur ne zaman bitecek? Sahur saati kaçta? soruları Ramazan ayının giriyor olması neden sahur saat kaçta son, sahur vakti saat kaçta sona eriyor? sorları da en çok arananlar arasında yer almakta. İftar saati yine oruç ibadetini yerine getireceklerce aranıyor. 2022 iftar saat kaçta açılacak, diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi iftar saat kaçta olur, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Antalya, Gaziantep akşam ezanı saat kaçta olacak? soruları oruç ibadetini yerine getireceklerce internet ortamında araştırılıyor. İşte 2022 diyanet Ramazan imsakiyesi il il iftar saati, sahur vakitleri…

#1
Foto - Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi oruç saat kaçta açılacak? İftar saat kaçta olacak? İlk iftar saat kaçta? İlk sahur vakti saat kaçta? İmsak vakti ne zaman? Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi yayınladı. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerce merak ediliyor. İlk sahur ve ilk teravih saati ile ilk iftar saati yani akşam ezanı saati Müslümanlarca internet üzerinden araştırıyor. 2022 Ramazan ayı 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk teravih namazı kılınacak. İlk teravih namazını kılan Müslümanlar o gece mübarek Ramazan ayının ilk sahuruna kalkacak. Peki Oruç kaçta açılacak? 2022 il il iftar saatleri...

Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi oruç saat kaçta açılacak? İftar saat kaçta olacak? İlk iftar saat kaçta? İlk sahur vakti saat kaçta? İmsak vakti ne zaman? Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi yayınladı. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerce merak ediliyor. İlk sahur ve ilk teravih saati ile ilk iftar saati yani akşam ezanı saati Müslümanlarca internet üzerinden araştırıyor. 2022 Ramazan ayı 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk teravih namazı kılınacak. İlk teravih namazını kılan Müslümanlar o gece mübarek Ramazan ayının ilk sahuruna kalkacak. Peki Oruç kaçta açılacak? 2022 il il iftar saatleri...

#2
Foto - İlk sahur saat kaçta? 2022 ilk iftar saati kaç? İşte Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi il il iftar saatleri

İlk sahur saat kaçta? 2022 ilk iftar saati kaç? İşte Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi il il iftar saatleri

#3
Foto - Adana ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Adana ilk Sahur: 04:55, Adana ilk iİftar: 19:08

Adana ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Adana ilk Sahur: 04:55, Adana ilk iİftar: 19:08

#4
Foto - Adıyaman ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Adıyaman ilk Sahur: 04:42, Adıyaman ilk İftar: 18:57

Adıyaman ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Adıyaman ilk Sahur: 04:42, Adıyaman ilk İftar: 18:57

#5
Foto - Afyonkarahisar ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Afyonkarahisar Sahur: 05:11, Afyonkarahisar İftar: 19:28

Afyonkarahisar ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Afyonkarahisar Sahur: 05:11, Afyonkarahisar İftar: 19:28

#6
Foto - Ağrı ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Ağrı Sahur: 04:45, Ağrı İftar: 18:24

Ağrı ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Ağrı Sahur: 04:45, Ağrı İftar: 18:24

#7
Foto - Aksaray ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Aksaray ilk Sahur: 04:57, Aksaray ilk İftar: 19:14

Aksaray ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Aksaray ilk Sahur: 04:57, Aksaray ilk İftar: 19:14

#8
Foto - Amasya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Amasya ilk Sahur: 04:45, Amasya ilk İftar: 19:09

Amasya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Amasya ilk Sahur: 04:45, Amasya ilk İftar: 19:09

#9
Foto - Ankara ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Ankara ilk Sahur: 04:59, Ankara ilk İftar: 19:20

Ankara ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Ankara ilk Sahur: 04:59, Ankara ilk İftar: 19:20

#10
Foto - Antalya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Antalya ilk Sahur: 05:14, Antalya ilk İftar: 19:27

Antalya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Antalya ilk Sahur: 05:14, Antalya ilk İftar: 19:27

#11
Foto - Ardahan ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Ardahan ilk Sahur: 04:17, Ardahan ilk İftar: 18:41

Ardahan ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Ardahan ilk Sahur: 04:17, Ardahan ilk İftar: 18:41

#12
Foto - Artvin ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Artvin ilk Sahur: 04:20, Artvin ilk İftar: 18:45

Artvin ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Artvin ilk Sahur: 04:20, Artvin ilk İftar: 18:45

#13
Foto - Aydın ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Aydın ilk Sahur: 05:23, Aydın ilk İftar: 19:39

Aydın ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Aydın ilk Sahur: 05:23, Aydın ilk İftar: 19:39

#14
Foto - Balıkesir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Balıkesir ilk Sahur: 05:19, Balıkesir ilk İftar: 19:40

Balıkesir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Balıkesir ilk Sahur: 05:19, Balıkesir ilk İftar: 19:40

#15
Foto - Bartın ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bartın ilk Sahur: 05:25, Bartın ilk İftar: 19:07

Bartın ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bartın ilk Sahur: 05:25, Bartın ilk İftar: 19:07

#16
Foto - Batman ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Batman ilk Sahur: 04:30, Batman ilk İftar: 18:46

Batman ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Batman ilk Sahur: 04:30, Batman ilk İftar: 18:46

#17
Foto - Bayburt ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bayburt ilk Sahur: 04:29, Bayburt ilk İftar: 18:51

Bayburt ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bayburt ilk Sahur: 04:29, Bayburt ilk İftar: 18:51

#18
Foto - Bilecik ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bilecik ilk Sahur: 05:10, Bilecik ilk İftar: 19:32

Bilecik ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bilecik ilk Sahur: 05:10, Bilecik ilk İftar: 19:32

#19
Foto - Bingöl ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bingöl ilk Sahur: 04:31, Bingöl ilk İftar: 18:49

Bingöl ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bingöl ilk Sahur: 04:31, Bingöl ilk İftar: 18:49

#20
Foto - Bitlis ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bitlis ilk Sahur: 04:25, Bitlis ilk İftar: 18:42

Bitlis ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bitlis ilk Sahur: 04:25, Bitlis ilk İftar: 18:42

#21
Foto - Bolu ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bolu ilk Sahur: 05:02, Bolu ilk İftar: 19:26

Bolu ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bolu ilk Sahur: 05:02, Bolu ilk İftar: 19:26

#22
Foto - Burdur ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Burdur ilk Sahur: 05:14, Burdur ilk İftar: 19:29

Burdur ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Burdur ilk Sahur: 05:14, Burdur ilk İftar: 19:29

#23
Foto - Bursa ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bursa ilk Sahur: 05:13, Bursa ilk İftar: 19:35

Bursa ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Bursa ilk Sahur: 05:13, Bursa ilk İftar: 19:35

#24
Foto - Çanakkale ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Çanakkale ilk Sahur: 05:24, Çanakkale ilk İftar: 19:46

Çanakkale ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Çanakkale ilk Sahur: 05:24, Çanakkale ilk İftar: 19:46

#25
Foto - Çankırı ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Çankırı ilk Sahur: 05:22, Çankırı ilk İftar: 19:02

Çankırı ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Çankırı ilk Sahur: 05:22, Çankırı ilk İftar: 19:02

#26
Foto - Çorum ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Çorum ilk Sahur: 04:49, Çorum ilk İftar: 19:12

Çorum ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Çorum ilk Sahur: 04:49, Çorum ilk İftar: 19:12

#27
Foto - Denizli ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Denizli ilk Sahur: 05:18, Denizli ilk İftar: 19:34

Denizli ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Denizli ilk Sahur: 05:18, Denizli ilk İftar: 19:34

#28
Foto - Diyarbakır ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Diyarbakır ilk Sahur: 04:34, Diyarbakır ilk İftar: 18:49

Diyarbakır ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Diyarbakır ilk Sahur: 04:34, Diyarbakır ilk İftar: 18:49

#29
Foto - Düzce ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Düzce ilk Sahur: 05:29, Düzce ilk İftar: 19:12

Düzce ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Düzce ilk Sahur: 05:29, Düzce ilk İftar: 19:12

#30
Foto - Edirne ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Edirne ilk Sahur: 05:20, Edirne ilk İftar: 19:46

Edirne ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Edirne ilk Sahur: 05:20, Edirne ilk İftar: 19:46

#31
Foto - Elazığ ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Elazığ ilk Sahur: 04:36, Elazığ ilk İftar: 18:54

Elazığ ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Elazığ ilk Sahur: 04:36, Elazığ ilk İftar: 18:54

#32
Foto - Erzincan ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Erzincan ilk Sahur: 04:33, Erzincan ilk İftar: 18:53

Erzincan ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Erzincan ilk Sahur: 04:33, Erzincan ilk İftar: 18:53

#33
Foto - Erzurum ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Erzurum ilk Sahur: 04:25, Erzurum ilk İftar: 18:46

Erzurum ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Erzurum ilk Sahur: 04:25, Erzurum ilk İftar: 18:46

#34
Foto - Eskişehir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Eskişehir ilk Sahur: 05:09, Eskişehir ilk İftar: 19:29

Eskişehir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Eskişehir ilk Sahur: 05:09, Eskişehir ilk İftar: 19:29

#35
Foto - Gaziantep ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Gaziantep ilk Sahur: 04:47, Gaziantep ilk İftar: 19:00

Gaziantep ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Gaziantep ilk Sahur: 04:47, Gaziantep ilk İftar: 19:00

#36
Foto - Giresun ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Giresun ilk Sahur: 04:34, Giresun ilk İftar: 18:59

Giresun ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Giresun ilk Sahur: 04:34, Giresun ilk İftar: 18:59

#37
Foto - Gümüşhane ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Gümüşhane ilk Sahur: 04:31, Gümüşhane ilk İftar: 18:54

Gümüşhane ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Gümüşhane ilk Sahur: 04:31, Gümüşhane ilk İftar: 18:54

#38
Foto - Hakkari ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Hakkari ilk Sahur: 04:20, Hakkari ilk İftar: 18:35

Hakkari ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Hakkari ilk Sahur: 04:20, Hakkari ilk İftar: 18:35

#39
Foto - Hatay ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Hatay ilk Sahur: 04:53, Hatay ilk İftar: 19:05

Hatay ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Hatay ilk Sahur: 04:53, Hatay ilk İftar: 19:05

#40
Foto - Iğdır ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Iğdır ilk Sahur: 04:14 ,Iğdır ilk İftar: 18:35

Iğdır ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Iğdır ilk Sahur: 04:14 ,Iğdır ilk İftar: 18:35

#41
Foto - Isparta ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Isparta ilk Sahur: 05:13, Isparta ilk İftar: 19:28

Isparta ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Isparta ilk Sahur: 05:13, Isparta ilk İftar: 19:28

#42
Foto - İstanbul ilk sahur ilk iftar saat kaçta? İstanbul ilk Sahur: 05:12, İstanbul ilk İftar: 19:36

İstanbul ilk sahur ilk iftar saat kaçta? İstanbul ilk Sahur: 05:12, İstanbul ilk İftar: 19:36

#43
Foto - İzmir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? İzmir ilk Sahur: 05:25, İzmir ilk İftar: 19:42

İzmir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? İzmir ilk Sahur: 05:25, İzmir ilk İftar: 19:42

#44
Foto - Kahramanmaraş ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Kahramanmaraş ilk Sahur: 04:47, Kahramanmaraş ilk İftar: 19:02

Kahramanmaraş ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Kahramanmaraş ilk Sahur: 04:47, Kahramanmaraş ilk İftar: 19:02

#45
Foto - Karabük ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Karabük ilk Sahur: 04:57, Karabük ilk İftar: 19:22

Karabük ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Karabük ilk Sahur: 04:57, Karabük ilk İftar: 19:22

#46
Foto - Karaman ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Karaman ilk Sahur: 05:03, Karaman ilk İftar: 19:17

Karaman ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Karaman ilk Sahur: 05:03, Karaman ilk İftar: 19:17

#47
Foto - Kars ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Kars ilk Sahur: 04:16, Kars ilk İftar: 18:39

Kars ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Kars ilk Sahur: 04:16, Kars ilk İftar: 18:39

#48
Foto - Kastamonu ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:52 İftar: 19:17

Kastamonu ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:52 İftar: 19:17

#49
Foto - Kayseri ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:51 İftar: 19:09

Kayseri ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:51 İftar: 19:09

#50
Foto - Kilis ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:12 İftar: 18:48

Kilis ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:12 İftar: 18:48

#51
Foto - Kırıkkale ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:56 İftar: 19:17

Kırıkkale ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:56 İftar: 19:17

#52
Foto - Kırklareli ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:17 İftar: 19:44

Kırklareli ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:17 İftar: 19:44

#53
Foto - Kırşehir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:55 İftar: 19:14

Kırşehir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:55 İftar: 19:14

#54
Foto - Kocaeli ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:09 İftar: 19:32

Kocaeli ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:09 İftar: 19:32

#55
Foto - Konya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:05 İftar: 19:20

Konya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:05 İftar: 19:20

#56
Foto - Kütahya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:11 İftar: 19:31

Kütahya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:11 İftar: 19:31

#57
Foto - Malatya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:40 İftar: 18:57

Malatya ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:40 İftar: 18:57

#58
Foto - Manisa ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:23 İftar: 19:41

Manisa ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:23 İftar: 19:41

#59
Foto - Mardin ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:33 İftar: 18:47

Mardin ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:33 İftar: 18:47

#60
Foto - Mersin ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:58 İftar: 19:11

Mersin ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:58 İftar: 19:11

#61
Foto - Muğla ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:22 İftar: 19:36

Muğla ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 05:22 İftar: 19:36

#62
Foto - Muş ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:27 İftar: 18:45

Muş ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:27 İftar: 18:45

#63
Foto - Nevşehir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:54 İftar: 19:12

Nevşehir ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:54 İftar: 19:12

#64
Foto - Niğde ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:56 İftar: 19:11

Niğde ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:56 İftar: 19:11

#65
Foto - Ordu ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:36 İftar: 19:01

Ordu ilk sahur ilk iftar saat kaçta? Sahur: 04:36 İftar: 19:01

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