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Ekonomi
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Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar? (28 Kasım 2021)

2021-11-28 09:45:17
Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar? (28 Kasım 2021)

Dolar ne kadar oldu? 28 aAsım 2021 Pazar günü dolar kuru alış ve satış fiyatlarını haberimizde sizlerle paylaştık. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası dolar kurundaki hareketlilik sürüyor. Serbest piyasada dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne? Dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (28 Kasım 2021 dolar ve euro fiyatları) gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

#1
Foto - 28 Kasım 2021 dolar fiyatlarındaki son dakika yükselişleri ve düşüşleri dolara yatırım yapanlarca takip edilmekte. Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar günü yükselişle başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonarı zirveleri aşan dolar kurunda önümüzdeki günlerde bir hareketlilik söz konusu olup olmayacağı merak ediliyor. Aralık ayındaki Merkez Bankası’nın faiz karanı ile FED’den gelecek açıklamayı dört gözle bekleyen piyasalar dolar kurunda nasıl bir hareketilik olacağını daha şimdiden araştırmakta. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar bugün ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro ne kadar? Yuro ne kadar bugün? İşte dolar kuru anlık fiyatları.

28 Kasım 2021 dolar fiyatlarındaki son dakika yükselişleri ve düşüşleri dolara yatırım yapanlarca takip edilmekte. Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar günü yükselişle başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonarı zirveleri aşan dolar kurunda önümüzdeki günlerde bir hareketlilik söz konusu olup olmayacağı merak ediliyor. Aralık ayındaki Merkez Bankası’nın faiz karanı ile FED’den gelecek açıklamayı dört gözle bekleyen piyasalar dolar kurunda nasıl bir hareketilik olacağını daha şimdiden araştırmakta. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar bugün ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro ne kadar? Yuro ne kadar bugün? İşte dolar kuru anlık fiyatları.

#2
Foto - Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu dün banka genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kavcıoğlu,

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu dün banka genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde" dedi. Merkez Bankası geçen haftaki toplantısında faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15'e çekmişti.Küresel piyasalarda ise Güney Afrika kaynaklı yeni bir koronavirüs varyantına ilişkin endişelerle sert satışlar yaşanıyor.

#3
Foto - Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantın oluşturduğu belirsizliklerin güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara talebi artırdığını söyledi. Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün açık olacağını ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantın oluşturduğu belirsizliklerin güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara talebi artırdığını söyledi. Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün açık olacağını ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

#4
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 12,2478 TL, Dolar satış fiyatı 12,4902 TL,

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 12,2478 TL, Dolar satış fiyatı 12,4902 TL,

#5
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 13,8849 TL, Euro satış fiyatı 14,1332 TL,

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 13,8849 TL, Euro satış fiyatı 14,1332 TL,

#6
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 16,3672 TL, Sterlin satış fiyatı 16,6855 TL,

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 16,3672 TL, Sterlin satış fiyatı 16,6855 TL,

#7
Foto - Riyal ne kadra? Riyal alış fiyatı 3,2865 TL, Rilay satış fiyatı 3,3030 TL

Riyal ne kadra? Riyal alış fiyatı 3,2865 TL, Rilay satış fiyatı 3,3030 TL

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