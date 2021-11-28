2021-11-28 09:45:17 Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar? (28 Kasım 2021)
Dolar ne kadar oldu? 28 aAsım 2021 Pazar günü dolar kuru alış ve satış fiyatlarını haberimizde sizlerle paylaştık. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası dolar kurundaki hareketlilik sürüyor. Serbest piyasada dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne? Dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (28 Kasım 2021 dolar ve euro fiyatları) gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...