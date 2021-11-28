Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar? (28 Kasım 2021)

28 Kasım 2021 dolar fiyatlarındaki son dakika yükselişleri ve düşüşleri dolara yatırım yapanlarca takip edilmekte. Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar günü yükselişle başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonarı zirveleri aşan dolar kurunda önümüzdeki günlerde bir hareketlilik söz konusu olup olmayacağı merak ediliyor. Aralık ayındaki Merkez Bankası’nın faiz karanı ile FED’den gelecek açıklamayı dört gözle bekleyen piyasalar dolar kurunda nasıl bir hareketilik olacağını daha şimdiden araştırmakta. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar bugün ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro ne kadar? Yuro ne kadar bugün? İşte dolar kuru anlık fiyatları.